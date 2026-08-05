لە سێدارەداین زیندانیگ وە توومەت بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر
2026-08-05T17:42:05+00:00
شەفەق نیوز ـ نەجەف
سەرچەوەیگ دادوەری، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە دەرکردن سزای لە سێدارەدان ئەرا بازرگانیگ مادە هووشبەرەیل لە نەجەف.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "دادگای تاوانەیل نەجەف سزای لە سێدارەداین دەرکرد ئەرا توومەتباریگ کە بازرگانی وە مادەی هووشبەرکردیە تەقەلای وەناوهاوردن 2کگم لە مادەی هوشبەر کریستال ئەرا پارێزگاگە کردیە
وتیش: "بڕیارەگە وەپای پشت بەسان وە بڕگە مادەی 27 لە یاسای دژە هووشبەر و کاریگەری دەرونیەیل شمارە 50 ساڵ 2017 دەرچگە".