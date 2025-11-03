‏لە سێدارەداین زیندانیەیل 198 کیلوگرام مادەی هووشبەر وەپیان گیریایە لە بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏دادگای تاوانەیل کەرخ، ئمڕوو دووشەممە، سزای لە سێدارەداین ئەرا دوو زیندانی دەرکرد کە 198 کیلوگرام مادەی هووشبەر وەپیان بویە.

‏ئەنجومەن دادگای باڵا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژاس شەفەق نیوز راگەیان، "دادگای تاوانەیل کەرخ سزای لە سێدارەداین ئەرا دوو زیندانی دەرکرد کە 102 کیلوگرام مادەی کبتاگۆن هووشبەر و 96 کیلوگرام مادەی حەشیش هووشبەر وەپیان بوی و مەبەست بازرگانی و فرووشتنی داشتنە".

‏وتیش؛"سزاگە وە پشت بەسان وە بڕگە مادەی 27/ یەکەم لە یاسا هووشبەر و کاریگەری دەرونیەیل شمارە 50 ساڵ 2017 وە بەڵگە مادەی هاوبەش 47و48و49 یاسای سزاداین دەرچگە.