لە سێدارەداین زیندانیەیل 198 کیلوگرام مادەی هووشبەر وەپیان گیریایە لە بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
دادگای تاوانەیل کەرخ، ئمڕوو دووشەممە، سزای لە سێدارەداین ئەرا دوو زیندانی دەرکرد کە 198 کیلوگرام مادەی هووشبەر وەپیان بویە.
ئەنجومەن دادگای باڵا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژاس شەفەق نیوز راگەیان، "دادگای تاوانەیل کەرخ سزای لە سێدارەداین ئەرا دوو زیندانی دەرکرد کە 102 کیلوگرام مادەی کبتاگۆن هووشبەر و 96 کیلوگرام مادەی حەشیش هووشبەر وەپیان بوی و مەبەست بازرگانی و فرووشتنی داشتنە".
وتیش؛"سزاگە وە پشت بەسان وە بڕگە مادەی 27/ یەکەم لە یاسا هووشبەر و کاریگەری دەرونیەیل شمارە 50 ساڵ 2017 وە بەڵگە مادەی هاوبەش 47و48و49 یاسای سزاداین دەرچگە.