لەسێدارەداین زیندانیگ تەقەلای قاچاخکردن بڕ گەپیگ کریستال دایە ئەرا نەجەف
شەفەق نیوز ـ نەجەف
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا دادگای تاوانەیل نەجەف سزای لە سێدارەداین ئەرا توومەتباریگ دەرکرد وە توومەت بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، زیندانیەگە 2.5 کیلوگرام مادەی کریستال هووشبەر وەپی گیریایە هنای تەقەلای وەناوبردنی ئەرا پارێزگای نەجەف دایە.
وتیش، بڕیارەگە وە پشت بەسان وە بڕگە مادەی (27) لە یاسای بەڕەنگاربوین هووشبەر و کاریگەری عەقلیەیل شمارە (50) ساڵ 2017 دەرچگە.