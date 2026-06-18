‏لەسێدارەداین زیندانیگ تەقەلای قاچاخکردن بڕ گەپیگ کریستال دایە ئەرا نەجەف

‏لەسێدارەداین زیندانیگ تەقەلای قاچاخکردن بڕ گەپیگ کریستال دایە ئەرا نەجەف
2026-06-18T12:47:23+00:00

شەفەق نیوز ـ نەجەف

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا دادگای تاوانەیل نەجەف سزای لە سێدارەداین ئەرا توومەتباریگ دەرکرد وە توومەت بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، زیندانیەگە 2.5 کیلوگرام مادەی کریستال هووشبەر وەپی گیریایە هنای تەقەلای وەناوبردنی ئەرا پارێزگای نەجەف دایە.

‏وتیش، بڕیارەگە وە پشت بەسان وە بڕگە مادەی  (27) لە یاسای بەڕەنگاربوین هووشبەر و کاریگەری عەقلیەیل شمارە (50) ساڵ 2017 دەرچگە.

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