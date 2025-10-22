‏لە سێدارەداین زیندانییگ بەشدارە لە کوشتن پەنج کەس لە هێزە ئەمنیەیل مەوقەی ناوجیکردن جەنگ هووزەیلیگ لە بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏دادگای تاوانەیل ناوەندی، ئمڕوو چوارشەممە، سزای لە سێدارەداین ئەرا زیندانیگ دەرکرد کە بەشدارە لە کوشتن پەنج کەس لە هێزە ئەمنیەیل لە وەخت ناوجیکردن مەرافەیگ هووزانە لە بەغدا.

‏ئەنجومەن دادگای باڵا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "دادگای تاوانەیل ناوەندی، سزای لەسێدارەداین ئەرا زیندایگ دەرکرد وە تاوان کوشتن ئەفسەر و ئەندامەیل وەزارەت ناوخوەی".

‏وتیش"زیندانیەگە وە هاوبەشی وەرد توومەتبارەیل ترەک تەقە لە هێزە ئەمنیەیل کردیە بویەسە مدوو کوشیان پەنج کاسیان، لەناویان دوو ئەفسەر و سێ ئەندام هەس وەگەرد زەخمداری 12 کەس ترەک مەوقەی ئۆپراسیۆنیگ ناوجیکردن مەرافیگ هووزانە چەکداری لەناوچەی مەعامل لە خوەرهەڵات بەغدا".

‏وەپای بەیاننامەگە "سزاگە وەپای سزایەیل مادەی چوار/١ وە بەڵگە مادەی دوو /١و٣و٥ لە یاسای دژە تیرۆر شمارە 13 ساڵ 2005 دەرچگە".

‏

‏

‏

‏