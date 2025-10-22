لە سێدارەداین زیندانییگ بەشدارە لە کوشتن پەنج کەس لە هێزە ئەمنیەیل مەوقەی ناوجیکردن جەنگ هووزەیلیگ لە بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
دادگای تاوانەیل ناوەندی، ئمڕوو چوارشەممە، سزای لە سێدارەداین ئەرا زیندانیگ دەرکرد کە بەشدارە لە کوشتن پەنج کەس لە هێزە ئەمنیەیل لە وەخت ناوجیکردن مەرافەیگ هووزانە لە بەغدا.
ئەنجومەن دادگای باڵا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "دادگای تاوانەیل ناوەندی، سزای لەسێدارەداین ئەرا زیندایگ دەرکرد وە تاوان کوشتن ئەفسەر و ئەندامەیل وەزارەت ناوخوەی".
وتیش"زیندانیەگە وە هاوبەشی وەرد توومەتبارەیل ترەک تەقە لە هێزە ئەمنیەیل کردیە بویەسە مدوو کوشیان پەنج کاسیان، لەناویان دوو ئەفسەر و سێ ئەندام هەس وەگەرد زەخمداری 12 کەس ترەک مەوقەی ئۆپراسیۆنیگ ناوجیکردن مەرافیگ هووزانە چەکداری لەناوچەی مەعامل لە خوەرهەڵات بەغدا".
وەپای بەیاننامەگە "سزاگە وەپای سزایەیل مادەی چوار/١ وە بەڵگە مادەی دوو /١و٣و٥ لە یاسای دژە تیرۆر شمارە 13 ساڵ 2005 دەرچگە".