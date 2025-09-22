لە سێدارەداین دوو کەس توومەت کوشتن ئەندامیگ هەواڵگێری لە زیقار
2025-09-22T15:38:04+00:00
شەفەق نیوز ـ زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای زیقار، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا داودگای تاوانەیل پارێگاگە سزای دوو توومەتباردا وە توومەت ئەنجامداین تاوان کوشتن.
سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "دادگای تاوانەیل زیقار دەسەی دویەم، سزای لەسێدارەداین ئەرا دوو توومەتبار دەرکردن کە ئەندامیگ ئەمنی هەواڵگێری لە قەزای شەترە باکوور پارێزگای زیقار کوشتنە".
وتیش، "بڕیارەگە وە پشت بەسان وە سزایەیل مادەی 406 لە یاسا سزاداین عراقی شمارە 11 ساڵ 1969 دەرچگە".