لە سێدارەداین تیرۆرستیگ 6 ئەندام لە سوپای عراقی کوشتیە وە تەقینەوەیگ لە باکوور بابل
2025-09-10T08:59:55+00:00
شەفەق نیوز ــ بابل
دادگای تاوانەیل بابل، ئمڕوو چوارشەممە، سزای لە سێدارەداین ئەرا تیرۆرستیگ زیندانیکریاگ دەرکرد وە توومەت کوشتن 6 ئەندام لە سوپای عراقی وە دوو تەقینەوە لە باکوور بابل.
ئەنجومەن دادگای باڵا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، سزاگە ئەرا تیرۆرستەگە دەرچگە وەتاوان تەقانن دوو بۆمب وە ئامانجگردن هێزەیل ئەمنی.
وتیش، رویداوەگە لەناوچەی جورف سەخر رویدایە، لە ئەنجام شەش ئەندام سوپای عراقی کوشیان.
وەپای ئەنجومەن دادگا، سزاگە وە پشت بەسان وە بڕگە مادەی چوار/ 1 و بەڵگەی مادەی دوو دەرچگە.