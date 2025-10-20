لە سێدارەداین "تیرۆرستیگ" دوو ماشین تەقانیە لە موسەنا
شەفەق نیوز ـ موسەنا
دادگای تاوانەیل موسەنا، ئمڕوو دووشەممە، سزای لە سێدارەداین ئەرا "تیرۆرستیگ" دەرکرد توومەتبارە وە تەقانن دوو ماشین بۆمبڕێژ کریاگ لە قەزای رەمیسە لە ساڵ 2013.
لە بەیانیگ ئەنجومەن دادگای باڵا کە رەسیەس وە دەس ئاژانس شەفەق نیوز هاتیە "تیرۆرستەگە تاوانیگ لە حەی سناعی لە قەزای رەمیسە ئەنجامدایە بویەسە مدوو شەهیدبویندووهاوڵاتی و زەخمداری 13 کەس، و زەرەد فرەیگ وە شمارەیگماشین و دوکان رەسانییە".
دیاریکرد "سزاگە وە پشت بەسان وەمادەی چوار /١ وە بەڵگە مادەی دوو/٢ و ٣ و٧ لە یاسای دژە تیرۆر شمارە١٣ ساڵ٢٠٠٥ دەرچگە".