‏لە سێدارەداین "تیرۆرستیگ" دوو ماشین تەقانیە لە موسەنا

شەفەق نیوز ـ موسەنا

‏دادگای تاوانەیل موسەنا، ئمڕوو دووشەممە، سزای لە سێدارەداین ئەرا "تیرۆرستیگ" دەرکرد توومەتبارە وە تەقانن دوو ماشین بۆمبڕێژ کریاگ لە قەزای رەمیسە لە ساڵ 2013.

‏لە بەیانیگ ئەنجومەن دادگای باڵا کە رەسیەس وە دەس ئاژانس شەفەق نیوز هاتیە "تیرۆرستەگە تاوانیگ لە حەی سناعی لە قەزای رەمیسە ئەنجامدایە بویەسە مدوو شەهیدبویندووهاوڵاتی و زەخمداری 13 کەس، و زەرەد فرەیگ وە شمارەیگماشین و دوکان رەسانییە".

‏دیاریکرد "سزاگە وە پشت بەسان وەمادەی چوار /١ وە بەڵگە مادەی دوو/٢ و ٣ و٧ لە یاسای دژە تیرۆر شمارە١٣ ساڵ٢٠٠٥ دەرچگە".

