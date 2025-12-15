لە سێدارەداین بازرگانیگ مادەی هووشبەر 2کگم هووشبەر وەپی بویە لە بەسرە
2025-12-15T11:30:14+00:00
شەفەق نیوز ـ بەسرە
دادگای تاوانەیل بەسرە، ئمڕوو دووشەممە، سزای لە سێدارەداین ئەرا بازرگانیگ مادەی هووشبەر دەرکرد دەسگیریا وەبان 2کگم مادەی هووشبەر لە پارێزگاگە.
ئەنجومەن دادگای باڵا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "زیندانیەگە 2 کیلوگرام مادەی هووشبەر وەپی گیریاس لە جویر (ئەفیون) هووشبەر کە مەبەست بازرگانیکردن و فروشتنی داشتیە لەناوەین وەکارهاوەرەیل".
وتیش "سزاگە وەپای برگە مادەی 27/ یەکەم لە یاسای هووشبەر و کاریگەری دەروینیەیل شمارە 50 ساڵ 2017 دەرچگە".