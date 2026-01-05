لەسێدارەدان و زیندانی هەمیشەیی وەبان بازرگان مادە هووشبەرەیل لە عراق
شەفەق نیوز ـ نەجەف
دادگای تاوانەیل نەجەف، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە سزایەیل لە سێدارەدان و زیندانی هەمیشەیی ئەرا شەش بازرگان مادەی هووشبەر وە تاوان بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر.
وەپای بەیان دادگا کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، سزای زیندانی هەمیشەیی ئەرا پەنج کەس دەرکریا کە بڕ 2 کیلوگرام مادەی مەسیل ئەمفیتامین هووشبەر وەپیان گیریاس، کە مەبەست بازرگانیکردنی داشتنە لەناو وەکارهاوەرەیلی، وەپای مادەی 27/ یەکەم لە یاسای مادە هووشبەرەیل و کاریگەری دەرونیەیل شمارە 50 ساڵ 2017 دەرکریاس.
لەهەمان وەخت، خود دادگاگە سزای لە سێدارەداین ئەرا بازرگانیگ مادەی هووشبەر دەرکرد کە بڕ گەپیگ مادەی هووشبەر وەپی گیریاس، وە پشت بەسان وە بڕگە مادەیل 27/ یەکەم هەمان یاسا.