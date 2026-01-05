‏لەسێدارەدان و زیندانی هەمیشەیی وەبان بازرگان مادە هووشبەرەیل لە عراق

2026-01-05T09:20:42+00:00

‏شەفەق نیوز ـ نەجەف

‏دادگای تاوانەیل نەجەف، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە سزایەیل لە سێدارەدان و زیندانی هەمیشەیی ئەرا شەش بازرگان مادەی هووشبەر وە تاوان بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر.

‏وەپای بەیان دادگا کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، سزای زیندانی هەمیشەیی ئەرا پەنج کەس دەرکریا  کە بڕ 2 کیلوگرام مادەی مەسیل ئەمفیتامین  هووشبەر وەپیان گیریاس، کە مەبەست بازرگانیکردنی داشتنە لەناو وەکارهاوەرەیلی، وەپای مادەی 27‌/ یەکەم لە یاسای مادە هووشبەرەیل و کاریگەری دەرونیەیل شمارە 50 ساڵ 2017 دەرکریاس.

‏لەهەمان وەخت، خود دادگاگە سزای لە سێدارەداین ئەرا بازرگانیگ مادەی هووشبەر دەرکرد  کە بڕ گەپیگ مادەی هووشبەر وەپی گیریاس، وە پشت بەسان وە بڕگە مادەیل  27/ یەکەم هەمان یاسا.

