‏‏لە سێدارەدان بکوش زەڕنگەریگ سابئی لەدویای 9 ساڵ لە تاوانەگە

شەفەق نیوز ـ بەغداد

‏دادگای تاوانەیل رەسافە، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە دەرچگن سزای لە سێدارەداین ئەرا بکوش زەڕنگەریگ سابئی لەدویای رفاننی لە ساڵ 2018.

‏خیزان ئەو زەڕنگەرە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن کە دویەم کەسە لە چوارچمگ باندیگ سێ کەسی، و لەدویای چەن مانگیگ لە رویدان تاوانەگە دەسگیرکریا و سزای لە سیدارەداین ئەرای دەرچگە.

‏وتیش، ئێ کەس دویەمە لە باندەگە ئمڕوو سزای لە سێدارەداین ئەرای دەرچگە، وە مدوو ئەوەگ کەس سێیەم تا ئیرنگە دەسگیرنەکریاس دۆسیەگە تا ئیسە وازە، هەرچەن 9 ساڵیش لەبان رویدان تاوانەگە رەدبوود.

‏رویداوەگە گلەوخوەد ئەرا مانگ ئایار ساڵ 2018 کە زەڕنگەرەیگ لە ناوچەی بەغداد جەدیدە رفیا، پکهاتەیل ناو دوکانەگەی وە تەواوی دزیا، وەرجە ئەوەگ بکوشێد و لەبان ری گشتی فڕە بیرێد، و چەن رووژیگ لەدویای رفاننی پەیاکریا.

