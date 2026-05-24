لە سێدارەدان بکوش زەڕنگەریگ سابئی لەدویای 9 ساڵ لە تاوانەگە
شەفەق نیوز ـ بەغداد
دادگای تاوانەیل رەسافە، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە دەرچگن سزای لە سێدارەداین ئەرا بکوش زەڕنگەریگ سابئی لەدویای رفاننی لە ساڵ 2018.
خیزان ئەو زەڕنگەرە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن کە دویەم کەسە لە چوارچمگ باندیگ سێ کەسی، و لەدویای چەن مانگیگ لە رویدان تاوانەگە دەسگیرکریا و سزای لە سیدارەداین ئەرای دەرچگە.
وتیش، ئێ کەس دویەمە لە باندەگە ئمڕوو سزای لە سێدارەداین ئەرای دەرچگە، وە مدوو ئەوەگ کەس سێیەم تا ئیرنگە دەسگیرنەکریاس دۆسیەگە تا ئیسە وازە، هەرچەن 9 ساڵیش لەبان رویدان تاوانەگە رەدبوود.
رویداوەگە گلەوخوەد ئەرا مانگ ئایار ساڵ 2018 کە زەڕنگەرەیگ لە ناوچەی بەغداد جەدیدە رفیا، پکهاتەیل ناو دوکانەگەی وە تەواوی دزیا، وەرجە ئەوەگ بکوشێد و لەبان ری گشتی فڕە بیرێد، و چەن رووژیگ لەدویای رفاننی پەیاکریا.