لە سێدارەدان پیایيگ ژنەگەی خوەی کوشتیە "سزانیە" لە نەجەف
2026-01-15T09:32:59+00:00
شەفەق نیوز ـ نەجەف
سەرچەوەیگ ئەمنیلە نەجەف، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە دەرکردن سزای لەسێدارەدان ئەرا پیایگ ژنەگەی خوەی "سزانییە" وە مدوو گیچەڵ خێزانی.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت،دادگای تاوانەیل نەجەف سزای لە سێدارەداین ئەرا زیندانیگ دەرکرد کە چەسپیاس دەسدیرێد لە کوشتن ژنەگەی لەدویای ئەوەگ دەسەیلی بەسێد لەناو ماڵیان ئاگر وەردەێد لەلی لە یەکیگ لە کویچەیل ناحیەی حێرە.
وتیش، پیایە دان داناس وە کوشتن ژنەگەی کە وە مدوو گیچەڵ خێزانی بویە.