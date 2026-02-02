‏پۆلیس بەغدا قاچاخ بیانیەیل کە لەناو تانکەریگ خوەیان شاردوینەو پویچەوکرد (ڤیدیۆ)

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏پۆلیس بەغدا، ئمڕوو دووشەممە، پویچەوکردن قاچاخکردن بیانەیل سەرپیچیکەر رێسایەیل نیشتەجیبوین راگەیان، لەدویای دەسگرن وەبان ماشینیگ لە جویر (ترێلە مان) لەناوی 24 کەس بیانی بوی، کە وەشیوەی شارەزایانە خویان لەناوی شاردوینەو.

‏پۆلیس لە بەیاننامەیگ وەەرد پارچە ڤیدیۆیگ بڵاویکردیە راگەیان، مەفرەزەیل بەش کۆنترۆل راشدیە، وە دەسمیەتی وەرد لایەنەیل هەواڵگێری نیشتیمانی عراق، توەنست مەوقەی جیوەجیکردن ئەرکەیل ئەمنی دەسبگرێد وەبان ماشینیگ، دەرچگە کەسەیلیگ هانە ناو تانکەریگ خوەیان شاردنەسەو.

‏ وتیش، کەسەیل دەسوەسەر کریاگ ئەرا زیندان کلکریان و رێکار یاسایی پێویست وەرانوەریان گیرێد.

