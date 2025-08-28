پۆلیس بەغدا دەسگرێد وەبان ماشین "گومان لێکریایگ" لەناوی "خەزینەی شاریاگ" هس وەرد چەک و ناسنامەیل ساختە
شەفەق نیوز ــ بەغدا
فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل بەغدا،ئمڕوو پەنجشەممە، دەسگردن وەبان ماشین گومان لێکریاگ کە "خەزینەیگ شاریاگ" لەناوی بوی وەرد چەک و ناسنامەیل ساختە و دەسگیرکردن خاوەنەگەی راگەیان.
فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "هێزە ئەمنیەیل توومەتباریگ دەسگیرکردنە کە ماشینیگ جویر(تاهۆ) رانییە شمارەی تابلۆی ماشینەگەی ئاڵشتکردیە و شاردیەسەوەی وە ئامێریگ کۆنترۆلکردن لەناوەو، وەجویریگ لە وەخت ئەنجامداین تاوان یا سەرپیچی نیەتوەنرێد وەدویاچگن ئەرای بکرێد".
وتیش "مەوقەی وشکنینی خەزینەیگ وە شمارەی نهێنی لەناوی پەیاکریا کە چەک و ناسنامەیل ساختە و ئەمار چەک لەناوی بویە" دووپاتکرد "توومەتبار دەسوەسەرکریا ئەرا لێکۆڵینەوە".