پۆلیس بەغدا دەسگرێد وەبان ماشین "گومان لێکریایگ" لەناوی "خەزینەی شاریاگ" هس وەرد چەک و ناسنامەیل ساختە

شەفەق نیوز ــ بەغدا

فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل بەغدا،ئمڕوو پەنجشەممە، دەسگردن وەبان ماشین گومان لێکریاگ کە "خەزینەیگ شاریاگ" لەناوی بوی وەرد چەک و ناسنامەیل ساختە و دەسگیرکردن خاوەنەگەی راگەیان.

فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "هێزە ئەمنیەیل توومەتباریگ دەسگیرکردنە کە ماشینیگ جویر(تاهۆ) رانییە شمارەی تابلۆی ماشینەگەی ئاڵشتکردیە و شاردیەسەوەی وە ئامێریگ کۆنترۆلکردن لەناوەو، وەجویریگ لە وەخت ئەنجامداین تاوان یا سەرپیچی نیەتوەنرێد وەدویاچگن ئەرای بکرێد".

وتیش "مەوقەی وشکنینی خەزینەیگ وە شمارەی نهێنی لەناوی پەیاکریا کە چەک و ناسنامەیل ساختە و ئەمار چەک لەناوی بویە" دووپاتکرد "توومەتبار دەسوەسەرکریا ئەرا لێکۆڵینەوە".