لە سێ پارێزگای عراق.. کوشیان کەسیگ و دەرهاوردن تەرم خنکیاگیگ و دەسگردن وەبان تونێلیگ سەر وە گروپە "تیرۆریستییەیل"
شەفەق نیوز - بەغداد / نەینەوا / ئەنبار
ئمڕوو پەنجشەممە، بەغدای پایتەخت و هەردوو پارێزگای نەینەوا و ئەنبار، چەند ڕووداویگ ئەمنی جیاجیا وەخوەیانەو دین، کە بویە مدوو کوشیان کەسیگ و دەرهاوردن تەرم خنکیاگیگ لە چەم دیجلە و دەسگردن وەبان تونێلیگ کە گروپە تیرۆریستییەیل ئەرا جیوەجیکردن کارە چەکدارییەیلیان وەکاری هاوردنە و هێزە ئەمنییەیل دەس کردن وە ڕماننی.
کوشیان لە بەغداد
سەرچەوەیگ لە پۆلیس ناوخوەی وە ئاژانس شەفەق نیوزی راگەیان، مەراف و ورەدەوەردە -کە هوکارەگەی نەزانریاگە- لە ناوەین دوی کەس کە مەس بوینە رویدایە و گیچەڵەگە گەورەو بویە ئەرا وەکارهاوردن چەقوو رەسیە، یەیش بویە مدوو کوشیان یەکیگیان لە شوون رویداوەگە و ئەو کابراگەی تریش دەسگیر کریا.
تەرمیگ لە نەینەوا
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا ئاشکرایکرد، مەلەوانەیل پۆلیس ئاوی توەنستنە تەرم گەنجیگ درارن کە لە چەم دیجلە لە ناوچەی "یارمچە" خنکیاوێد.
سەرچەوەگە وە "شەفەق نیوز" وت؛ "قوربانییەگە لە داڵگبوی ساڵ ۲۰۰۹یە، لە چەم دیجلە گیان لەدەس دایە و کەفتەسە ناو چاڵاویگ ئاوی کە کارەیل وەجیماگ ماشین حەفارەس لە بان لێوار چەمەگە".
وتیش مەلەوانەیل پۆلیس ئاوی، وە سەرپەرشتی عەمید فەیسەڵ دەس کردنە وە گەردین و رزگارکردن، و توەنستن تەرمەگە درارن و رادەس فەرمانگەی پزیشک دادوەری بکەن، و لێکۆڵینەوەیش لە رویداوەگە دەس وەپیکریا.
تونێل تیرۆریستی لە ئەنبار
هەمیش، دەزگای ئاسایش نیشتمانی لە پارێزگای ئەنبار، دەسوەبانگردن تونێلیگ ئەرا "تاقمە تیرۆریستییەیل" راگەیان کە جویر بارەگایگ ئەرا چەودێری وەکار هاتیە، و دووپاتکرد هێزە ئەمنییەیل دەس کردنە وە تێکدانی تا ریگری بکەن لەوەگ داواکریاگەیل و هەڵاتگەیل وەکاری بارن.
ڤیدیۆیگ کە وەگەرد بەیاننامەی دەزگاکە بڵاو کریاگەس، نیشان دەێد تونێلەگە چەندین رێڕەوی دروێژ ە و لاگانی وە چیمەنتو تونەوکریاس لەژیر رەوی ناوچەیگ دویرەدەس، هێزە ئەمنیەیل دەسوەجی دەروازەگە تەقاننەسەو خاک وەبنی رشاننە ئەرا شاردنەوەی نیشانەیلی.