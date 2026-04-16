‏لە سێ پارێزگای عراق.. کوشیان کەسیگ و دەرهاوردن تەرم خنکیاگیگ و دەسگردن وەبان تونێلیگ سەر وە گروپە "تیرۆریستییەیل"

‏شەفەق نیوز - بەغداد / نەینەوا / ئەنبار

‏ئمڕوو پەنجشەممە، بەغدای پایتەخت و هەردوو پارێزگای نەینەوا و ئەنبار، چەند ڕووداویگ ئەمنی جیاجیا وەخوەیانەو دین، کە بویە مدوو کوشیان کەسیگ و دەرهاوردن تەرم خنکیاگیگ لە چەم دیجلە و دەسگردن وەبان تونێلیگ کە گروپە تیرۆریستییەیل ئەرا جیوەجیکردن کارە چەکدارییەیلیان وەکاری هاوردنە و هێزە ئەمنییەیل دەس کردن وە ڕماننی.

‏کوشیان لە بەغداد

‏سەرچەوەیگ لە پۆلیس ناوخوەی وە ئاژانس شەفەق نیوزی راگەیان، مەراف و ورەدەوەردە -کە هوکارەگەی نەزانریاگە- لە ناوەین دوی کەس کە مەس بوینە رویدایە و گیچەڵەگە گەورەو بویە ئەرا وەکارهاوردن چەقوو رەسیە، یەیش بویە مدوو کوشیان یەکیگیان لە شوون رویداوەگە و ئەو کابراگەی تریش دەسگیر کریا.

‏تەرمیگ لە نەینەوا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا ئاشکرایکرد، مەلەوانەیل پۆلیس ئاوی توەنستنە تەرم گەنجیگ درارن کە لە چەم دیجلە لە ناوچەی "یارمچە" خنکیاوێد.

‏سەرچەوەگە وە "شەفەق نیوز" وت؛ "قوربانییەگە لە داڵگبوی ساڵ ۲۰۰۹یە، لە چەم دیجلە گیان لەدەس دایە و کەفتەسە ناو چاڵاویگ ئاوی کە کارەیل وەجیماگ ماشین حەفارەس لە بان لێوار چەمەگە".

‏وتیش مەلەوانەیل پۆلیس ئاوی، وە سەرپەرشتی عەمید فەیسەڵ دەس کردنە وە گەردین و رزگارکردن، و توەنستن تەرمەگە درارن و رادەس فەرمانگەی پزیشک دادوەری بکەن، و لێکۆڵینەوەیش لە رویداوەگە دەس وەپیکریا.

‏تونێل تیرۆریستی لە ئەنبار

‏ هەمیش، دەزگای ئاسایش نیشتمانی لە پارێزگای ئەنبار، دەسوەبانگردن تونێلیگ ئەرا "تاقمە تیرۆریستییەیل" راگەیان کە جویر بارەگایگ ئەرا چەودێری وەکار هاتیە، و دووپاتکرد هێزە ئەمنییەیل دەس کردنە وە تێکدانی تا ریگری بکەن لەوەگ داواکریاگەیل و هەڵاتگەیل وەکاری بارن.

‏ڤیدیۆیگ کە وەگەرد بەیاننامەی دەزگاکە بڵاو کریاگەس، نیشان دەێد تونێلەگە چەندین رێڕەوی دروێژ ە و لاگانی وە چیمەنتو تونەوکریاس لەژیر رەوی ناوچەیگ دویرەدەس، هێزە ئەمنیەیل دەسوەجی دەروازەگە تەقاننەسەو خاک وەبنی رشاننە ئەرا شاردنەوەی نیشانەیلی.

