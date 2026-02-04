‏لە سێ پارێزگای عراق رویداو هاتوچو و تەقەکردن و خوەیکوشتن توومارکریا

شەفەق نیوز ـ سەڵاحەدین/ بەسرە/ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای سەڵاحەدین، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە زەخمداری دوو کەس وە رویداو هاتوچوی وەرانوەر ئاوای جەبلە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: رانندەی بارهەڵگر گەپیگ کۆنترۆل لەدەس دەێد بوودە مدوو لەیەکەوداینی وەرد ستوین کارەبا سەر وە وێستگەی حلوە، لە ئەنجام رویداوەگە دوو کەس زەخمداربوین ئەرا چارەسەرکردن کلکریانە خەسەخانە.

‏لە رویداویگ جیا، سەرچەوەیگ پزیشکی لە بەسرە دیاریکرد، 6 کەس تویش زەخمداری هاتنە، لە ئەنجام لەیەکەوداین و پلیان یەکیگ لە ماشینەیل لەبان ری رەمیلیە خوەرئاوای پارێزگاگە.

‏ئاشکرایکرد، لەناوەین زەخمدارەیل دوو کەس خاوەن ناسنامەی چینین لە کۆمپانیای چینی (CPP) کارکەن، دیاریکرد، زەخمدارەیل ئەرا چارەسەرکردن کلکریانە خەستەخانە و لێکۆڵینەوە لە هووکار رویداوەگە وازکریا.

‏لە زیقار سەرچەوەی ترەک خەوەردا لە زەخمداری دوو کەس لە مەرافیگ چەکداری لە ناوەن پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژاس شەفەق نیوز وت؛ سەرخوەشبوینە و چگنەس ناو مەرافە چەکداری لە قەزای غەراف باکوور شار ناسڕیە، بویە مدوو زەخمدارییان، و کە وە مدوویەو ئەرا خەستەخانە کلکریان.

‏وتیش، لە پارێزگاگە خوەیکوشتن گەنجیگ بیس ساڵان لەناو ماڵ خوەیان توومارکریا لە ناحیەی ئوڕ خوەرهەڵات شار ناسڕیە، وتیش لایەنەیل پەیوەنیدار تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکردن و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکریا.

