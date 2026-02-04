لە سێ پارێزگای عراق رویداو هاتوچو و تەقەکردن و خوەیکوشتن توومارکریا
شەفەق نیوز ـ سەڵاحەدین/ بەسرە/ زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای سەڵاحەدین، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە زەخمداری دوو کەس وە رویداو هاتوچوی وەرانوەر ئاوای جەبلە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: رانندەی بارهەڵگر گەپیگ کۆنترۆل لەدەس دەێد بوودە مدوو لەیەکەوداینی وەرد ستوین کارەبا سەر وە وێستگەی حلوە، لە ئەنجام رویداوەگە دوو کەس زەخمداربوین ئەرا چارەسەرکردن کلکریانە خەسەخانە.
لە رویداویگ جیا، سەرچەوەیگ پزیشکی لە بەسرە دیاریکرد، 6 کەس تویش زەخمداری هاتنە، لە ئەنجام لەیەکەوداین و پلیان یەکیگ لە ماشینەیل لەبان ری رەمیلیە خوەرئاوای پارێزگاگە.
ئاشکرایکرد، لەناوەین زەخمدارەیل دوو کەس خاوەن ناسنامەی چینین لە کۆمپانیای چینی (CPP) کارکەن، دیاریکرد، زەخمدارەیل ئەرا چارەسەرکردن کلکریانە خەستەخانە و لێکۆڵینەوە لە هووکار رویداوەگە وازکریا.
لە زیقار سەرچەوەی ترەک خەوەردا لە زەخمداری دوو کەس لە مەرافیگ چەکداری لە ناوەن پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژاس شەفەق نیوز وت؛ سەرخوەشبوینە و چگنەس ناو مەرافە چەکداری لە قەزای غەراف باکوور شار ناسڕیە، بویە مدوو زەخمدارییان، و کە وە مدوویەو ئەرا خەستەخانە کلکریان.
وتیش، لە پارێزگاگە خوەیکوشتن گەنجیگ بیس ساڵان لەناو ماڵ خوەیان توومارکریا لە ناحیەی ئوڕ خوەرهەڵات شار ناسڕیە، وتیش لایەنەیل پەیوەنیدار تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکردن و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکریا.