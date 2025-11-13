‏لەڕی ریخەلویەو هاوردیەسەی.. دادگای عراق سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا بازرگانیگ مادەی هووشبەر دەرکرد

2025-11-13T10:56:02+00:00

‏شەفەق نیوز ـ نەجەف

‏سەرچەوەیگ لە دادگا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا دادگای تاوانەیل نەجەف سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا زیندانیگ وە تاوان بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر دەرکرد.

‏ سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "دادگا سزای زیندانیکردن هەمیشەیی وەپای مادەی  (27) لە یاسای مادەی هووشبەر ئەرا زیندانیگ دەرکرد کە مادەی هووشبەر  لەناوپلاستیگ شاردیەسەو و قوتیدایە  و لە نەجەف دراوردیەسێ وە مەبەست بازرگانیکردن وەپی.

