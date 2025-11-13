لەڕی ریخەلویەو هاوردیەسەی.. دادگای عراق سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا بازرگانیگ مادەی هووشبەر دەرکرد
2025-11-13T10:56:02+00:00
شەفەق نیوز ـ نەجەف
سەرچەوەیگ لە دادگا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا دادگای تاوانەیل نەجەف سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا زیندانیگ وە تاوان بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر دەرکرد.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "دادگا سزای زیندانیکردن هەمیشەیی وەپای مادەی (27) لە یاسای مادەی هووشبەر ئەرا زیندانیگ دەرکرد کە مادەی هووشبەر لەناوپلاستیگ شاردیەسەو و قوتیدایە و لە نەجەف دراوردیەسێ وە مەبەست بازرگانیکردن وەپی.