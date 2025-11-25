کلکریای ترەمپ: خوازین چاکسازییەیل گەوهەری لە عراق هەس
شەفق نيوز- واشینتۆن
مارک ساڤایا کلکریای دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا ئەرا عراق، دووارە پشتگیریکردن ئەمریکا ئەرا دامەزراوەیل ئەمنی عراقی "شەرعی" نووەو کرد، وتیش: هاوبەشی ناوەین دوو لایەن پیشکەفتن گێنکیم لە ساڵەیل گوزەشتە وەدەس هاورد.
ساڤایا لەبان ئێکس نویسان: چەنای چەنیگ ئەمریکا پشتگیری لە دامەزراوەیل ئەمنی شەرعی لە عراق کرد، لە تەقەلایەیل هاوبەش ئەرا شکستهاوردن وە داعش تا نواگیریکردن کاریگەری بەد و پاڵپشتی ئارامی هەرێمی.
کلکریای ئەمریکی دووپاتی کرد لە پێشکەفتن راسگانی لای باوەتە، دووپات لە خوازین گرنگیگ ئەرا چاکسازیەیل بنەڕەتی هەس.
وتیش: هیمان ئەو کۆمپانیایل ئەمریکیە کە ملیارا دۆلار لە ئامێر و پشتگیری لە پلەی یەکەم پیشکەش کردن هاوبەش سەرەکیین لە پاڵپشتیکردن ئاسایش و سەروەری عراق.