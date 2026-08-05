‏پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد و رووژ جمعە جیاوازە لە رووژەیلترەک هەفتە

‏پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد و رووژ جمعە جیاوازە لە رووژەیلترەک هەفتە
2026-08-05T10:36:55+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏دەسەی مەزەنەی کەشوهەوا، ئمڕوو چوارشەممە، مەزەنەی داوەزیان  پلەیل گەرمی ئەرا رووژ جمعەی ئایندە کرد.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، "کەشوهەوای سوو پەنجشەممە گەش و گەرم بوود لە گشت وڵات، و وای باکووری رۆژئاوا یەواش تا ناوەند بوود و گاجاریگ  تونەوبوود  ئەرا 40 کم/س لە بەشیگ لە بەشەیل ناوراس و باشوور وڵاتەگە  بوودە مدوو هێزگردن تووز ، و پلەیل گەرمی نزیگ بوود لە رووژ گزەشتە"،  دیاریکرد  "کەشوهەوای رووژ جمعە گەش و گەرم بوود لە گشت وڵاتەگە، و پلەیل گەرمی کەمیگ داوەزێد".

‏وتیش؛ "رووژ شەممە کەشوهەوا  گەرم بوود لە گشت وڵات وەرد بڕیگ ئەور لە ناوچەی باشوور، و پلەیل گەرمی کەمیگ بەرزەو بوود لە ناوچەی باشوور و نزیگ بوود لە ناوچەیل باکوور و ناوەن لە رووژ گوزشتە"، دیاریکرد "کەشوهەوای ڕووژ یەکشەممەی ئایندە رووشن و گەرم بوود لە گشت وڵات وەرد بڕیگ ئەور لە ناوچەی باشوور، و پلەیل گەرمی کەمیگ بەرزەو بوود لە ناوچەیل باکوور و لە ناوچەیل  ناواس و نزیگ بوود لە ناوچەی باشوور لە رووژ گوزەشتە".

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon