پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد و رووژ جمعە جیاوازە لە رووژەیلترەک هەفتە
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
دەسەی مەزەنەی کەشوهەوا، ئمڕوو چوارشەممە، مەزەنەی داوەزیان پلەیل گەرمی ئەرا رووژ جمعەی ئایندە کرد.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، "کەشوهەوای سوو پەنجشەممە گەش و گەرم بوود لە گشت وڵات، و وای باکووری رۆژئاوا یەواش تا ناوەند بوود و گاجاریگ تونەوبوود ئەرا 40 کم/س لە بەشیگ لە بەشەیل ناوراس و باشوور وڵاتەگە بوودە مدوو هێزگردن تووز ، و پلەیل گەرمی نزیگ بوود لە رووژ گزەشتە"، دیاریکرد "کەشوهەوای رووژ جمعە گەش و گەرم بوود لە گشت وڵاتەگە، و پلەیل گەرمی کەمیگ داوەزێد".
وتیش؛ "رووژ شەممە کەشوهەوا گەرم بوود لە گشت وڵات وەرد بڕیگ ئەور لە ناوچەی باشوور، و پلەیل گەرمی کەمیگ بەرزەو بوود لە ناوچەی باشوور و نزیگ بوود لە ناوچەیل باکوور و ناوەن لە رووژ گوزشتە"، دیاریکرد "کەشوهەوای ڕووژ یەکشەممەی ئایندە رووشن و گەرم بوود لە گشت وڵات وەرد بڕیگ ئەور لە ناوچەی باشوور، و پلەیل گەرمی کەمیگ بەرزەو بوود لە ناوچەیل باکوور و لە ناوچەیل ناواس و نزیگ بوود لە ناوچەی باشوور لە رووژ گوزەشتە".