لەئیران و کوەیت..116 هەزار زیارەتکار ئەرا یاد چلە چگنە ناو عراق

شەفەق نیوز ـ بەسرە

لیژنەی ئەمینداریەیتی گشتی ئەنجومەن پارێزگای بەسرە، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان دەیان هەزار زیارەتکار وەناو زەوی عراق هاتنە لەری دەروازەی شلامجە و سەفوان، ئەرا بەشداریکردن لە یاد مەراسیم زیارەت چلەی ئیمام حسێن سەلام خودا لەلی بوود، لەناوەین گوزەرکردن بەرزیگ لە ئۆپراسیۆنەیل وەرەو کەربەلا چکن.

سەرۆک لیژنەگە عەقیل فەریجی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، شمارەی ئەو کاروانەیلە دەروازەی شلامجە (خوەرهەڵات بەسرە و ئیران) رەدکردنە رەسیەس ئەرا 110 هەزار زیارەتکەر، لەهەمان وەخت لە دەروازەی سەفوان (باشوور بەسرە وەرد کوەیت) رەسیەس ئەرا 6 هەزار زیارەتکەر کە گشتیان تایوەت ئەرا زیارەت چلە هاتنە.

وتیش، شەپوول زیارەتکەرەیل لە بەسەوە وەرەو کەربەلا وە ئاسانی وەڕیوەچێد وەبی توومارکردن هویچ پەککەفتیگ، دووپاتکرد لە تەقەلا سەختەیل گشت لایەنەیل پەیوەنیدار، وەرد بەشداریکردن هاوڵاتیەیل لە دابینکردن ئامێرەیل هامشوو موفتی ئەرا زیارەتکارەیل جویر پاڵپشتیگ ئەرا ئێ بوونە ئاینییە.