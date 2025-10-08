لە ئۆپراسیۆنیگ "گەپ".. دەسگیرکردن سەرکردەیل ناو حیزب بەعس لە باشوور عراق

شەفەق نیوز ـ بەغدا

دەسەی باڵای نیشتیمانی ئەرا لێپسین و دادپەروەری، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان هەواڵگێری حەشد وە هەماهەنگی وەرد فەرماندەی پۆلیس زیقار لە ئۆپراسیۆنیگ هەواڵگێری توەنستن شمارەیگ سەرکردەیل ناو حیزب بەعس "گەپ" لە پارێزگای زیقار باشوور عراق دەسگیربکەن.

دەسەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئۆپراسیۆنەگە وە گەپترین جویر لە شار ناسڕیە وەسف کریا لەماوەی ساڵەیل کۆتاییە، لە دویای وەدویاچگن هویردیگ جموجویلەیلبڕیگ ئەندام هات کە کارکردن ئەرا دوارە رێکخسن چالاکیەیل حیزبەگە".

ەپای بەیاننامەگە "ئێ گامە دووپاتکەێد لە وەردەوامی تەقەلایەیل دەزگا ئەمنیەیل ئەرا بنبڕکردن وەجیماگەیل هویر بەعسی تاوانکاری و لێپێچینەوەی هەر کەسیگ کە کەفتیەسەناوی یا تەقەلای دوارە دروسکردن قۆناغ تاوانکاریە دەن کە عراقیەیل لەژیر فەرمان رژێم بەعس لەناوچيگ ژيەن".

