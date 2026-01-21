لەدویای هووشدارییگ ئەمنی.. تەقینەوەیگ دەنگی بەسرە لەرزنێد
شەفەق نیوز ـ بەسرە
ئمڕوو چوارشەممە، دەنگ تەقینەوەیگ لە ناوچە فراوانەیل پارێزگای بەسرە باشوور عراق ژنەفیا، کە دڵڕەکێ لەناو مەردم دروسکرد.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، تەقینەوە دەنگیەگە گشت ناوچەگە لەرزانیە، دیاریکرد ماوەی فرەیگە هاوڵاتیەیل دەنگ تەقینەوەیگ لەیجویرە نەژنەفتنە، وە مدوویەو ماڵەیل لەرزینە.
پەیامنێرمان ئاشکرایکرد، تەقینەوەگە لەدویای ئاگادارکردن حکومی هات وەلایەن ئۆپراسیۆنەیل بەسرە/تەقەلای ئەندازیاری لەبان رێکارەیل تەقانن و لەناوداین وەجیماگەیل جەنگی لە رووژ چوارشەممە
21/1/2026 لە ساعەت هەشت تا دەی شەوەکی لەناوچەی قەزای شەت عەرەب ـ شلامجە.