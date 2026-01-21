‏لەدویای هووشدارییگ ئەمنی.. تەقینەوەیگ دەنگی بەسرە لەرزنێد

‏شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏ئمڕوو چوارشەممە، دەنگ تەقینەوەیگ لە ناوچە فراوانەیل پارێزگای بەسرە باشوور عراق ژنەفیا، کە دڵڕەکێ لەناو مەردم دروسکرد.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، تەقینەوە دەنگیەگە گشت ناوچەگە لەرزانیە، دیاریکرد ماوەی فرەیگە هاوڵاتیەیل دەنگ تەقینەوەیگ لەیجویرە نەژنەفتنە، وە مدوویەو ماڵەیل لەرزینە.

‏پەیامنێرمان ئاشکرایکرد، تەقینەوەگە لەدویای ئاگادارکردن حکومی هات وەلایەن ئۆپراسیۆنەیل بەسرە/تەقەلای ئەندازیاری لەبان رێکارەیل تەقانن و لەناوداین وەجیماگەیل جەنگی لە رووژ چوارشەممە

‏ 21/1/2026 لە ساعەت هەشت تا دەی شەوەکی لەناوچەی قەزای شەت عەرەب ـ شلامجە.

