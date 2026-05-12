‏لەدویای چەن ساعەتیگ..شەپوول خوەڵوارین خوەرئاوا و ناوڕاس عراق گرێدەو

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏مەزەنەیل کەشناسی لە عراق، ئمڕوو ئیوارە، دیاریکرد ناوچەیل خوەرئاوا و ناوڕاس وڵاتەگە کەفێدە وەر کاریگەری شەپوول خوەڵوارینیگ کە لە زەی سوریا هاتگە لەماوەی ساعەتەیل ئیوارەو و شەو".

‏دەسەی گشتی کەشناسی و توومار زەویلەرزەی عراقی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، لە نووگەریەیل وینەی مانگە دەسکردەیل لە ساعەت 03:00 دویای نیمەڕوو دەریخەێد شەپوولیگ خوەڵوارین لەزەو سوریا کەمکەم وەرەو وڵاتەگە تێد وە مدوو ئەو وایە کە لە باکوور خوەرئاواو وە تونی ناوڕاسیگە.

‏ وەپای دەسەگە، مەزەنەکرێد ئێ شولەیلە کاریگەری بیاشتوون وەبان کەشوهەوای خوەرئاوای وڵات و بەشەیل ناوچەیل ناوڕاس لە ماوەی ئیوارەو شە، تا رادەیگ بوودە مدوو داوەزیان ئاست نوڕین ئەرا کەم تا ناوڕاس، وە تایوەت لە ناوچەیل بیاوانی و واز".

