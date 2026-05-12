لەدویای چەن ساعەتیگ..شەپوول خوەڵوارین خوەرئاوا و ناوڕاس عراق گرێدەو
شەفەق نیوز ـ بەغدا
مەزەنەیل کەشناسی لە عراق، ئمڕوو ئیوارە، دیاریکرد ناوچەیل خوەرئاوا و ناوڕاس وڵاتەگە کەفێدە وەر کاریگەری شەپوول خوەڵوارینیگ کە لە زەی سوریا هاتگە لەماوەی ساعەتەیل ئیوارەو و شەو".
دەسەی گشتی کەشناسی و توومار زەویلەرزەی عراقی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، لە نووگەریەیل وینەی مانگە دەسکردەیل لە ساعەت 03:00 دویای نیمەڕوو دەریخەێد شەپوولیگ خوەڵوارین لەزەو سوریا کەمکەم وەرەو وڵاتەگە تێد وە مدوو ئەو وایە کە لە باکوور خوەرئاواو وە تونی ناوڕاسیگە.
وەپای دەسەگە، مەزەنەکرێد ئێ شولەیلە کاریگەری بیاشتوون وەبان کەشوهەوای خوەرئاوای وڵات و بەشەیل ناوچەیل ناوڕاس لە ماوەی ئیوارەو شە، تا رادەیگ بوودە مدوو داوەزیان ئاست نوڕین ئەرا کەم تا ناوڕاس، وە تایوەت لە ناوچەیل بیاوانی و واز".