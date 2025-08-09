لەدویای پلەی گەرمی پەنجایەیل.. مزگانيیگ ئەرا مەردم عراق

شەفەق نیوز ـ بەغدا

دەسەی کەشناسی و توومار زەویلەرزەناسی، ئمڕوو شەممە، مەزەنەکرد ئەرا کەمەوبوین کاریگەری ئەو بارستە وای تونە لەبان عراق لە نیمەی هەفتەی ئایندە وەگەردیا کەشەگە نیمە جیگیریگ بوود.

دەسەگە لە راپۆرتیکیکە ئمڕوو بڵاویکرد وەناو "بارستە گەرمیەگە خواحافیزی لە عراق کەێد.. داوەزیان ئایندە"، "داتایەیل نمونەیل شمارەیی دیاریکەن ئرا جیگیربوین کاریگەری بارستە وایگ وە پلەی گەرمی تونیگ وەبان کەش عراق لەماوەی ئێ هەفتە لە ئەنجام درویژەوبوین نزمەپالەپەستۆیگەرمی روکەش لە فرەیگ ناوچەیل، کە پاڵپشتە وە کڕ وای گەمیگ لە تاقە بەرزەیل کەش، هیلێد بەرزترین پلەی گەرمی لە ئاست فرە بەرزیگ بوود لە فرەیگ ناوچەیل".

بەشەوبوین گەرمی

راپۆرتەگە دیاریکەێد لە ناوڕاس و باشوور: پلەی گەرمی پەنجاگانە، و لە باکوور و خورئاوا: کەشوهەوا گەرم تا گەرم قایمیگە، و رێژەگەی لە ناوچەیل ترەک کەمترە".

ئاڵشتبوین

وەپای دەسەگە، وەرد سەرەتا یا نیمەی هەفتەی ئایندە، بارتە گەرمیەگە کەم کەم لە کەش عراق داوەزێد، کاریگەری بارستە وای کەمتر گەرمیگ دانەێدە شوینی، کە لە خوەرهەڵات ناوڕاس هاتیە، وەگەردی داوەزیان پلەی گەرمی تیارێد، کەشەگە ئەرا تاوسانیگ ئاسایی گلەوخوە.

راپۆرتەگە وەی خاڵەیلە کۆتایی وپیهات:

1. مەنستن کەشیگ وە گەرمی تون تا سەرەتا یا نیمەی هەفتەی ئایندە.

2. داوەزیان پلەی گەرمی لە نیمەی هەفتی ئایندە.

3. جیگیربوین رێژەیی لە کەش لەدویای داوەزیان چەوەڕێکریاگ.