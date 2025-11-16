‏لەدویای سەرنەکەفتن کاندیدیگ لە دیالە.. هاوپەیمانی "ئەلەساس" وە جیاوبوین " دەریا خەیرولڵا" گورز دویەم لەلی درێد

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏ئەندانم ئەنجومەن پارێزگای دیالە، دەریا خەیرولڵا رەشید، ئمڕوو یەکشەممە، کیشانەوەی خوەی لە هاوپەیمانی ئەلئەساس عراقی سەر وە جیگیر ەرۆک پەرلەمان محسن مەندەلاوی راگەیان، لەدویای سەرنەکەفتن سەرۆک بەرەگە لە پارێزگاگە سەڵاح زەینی ئەلتمێمی.

‏دەریا لە بەیاننامەی کوڵیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "دەسلەکارکیشانەوەی تەواو خوەم لە بەرەی ئەساس عراقی راگەینم، وە شیوەی راستەوخوەی دەسکەمە کار سیاسی وەشیوەی ئازاد و هاوکات وەرد وەرپرسیارەتیم ئەرا زمەتکردن رۆلەیل پارێزگای دیالە و وە خاسترین شیوە لە ئەنجومەن پارێزگاگە نوێنەرایەتیان کەم".

‏ئێ ئەوزەڵکردنە گورز نوویگ دەێد لە هاوپەیمانی ئەساس لە دیالە، لەدویای سەرنەکەفتن سەرۆک بەرەگەی لە پارێزگاگە سەڵاح زەینی ئەلتمێمی لە هەڵوژاردنەیل، لە وەرانوەر سەرکەفتی بوین مونزر جایەر ئەلشمەری، ئمڕوو جیاوەبوین ئەندام ئەنجومەن دەریا خەیرولڵاش ئەرای زیایەوبوی، هیلێد هاوپەیمانیەگە بڕەسێدە "سفر" لە نوێنەرایەتی دیالە لەبان ئاست ناوخوەی.

