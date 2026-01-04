‏لەدویای ساعەتیگ.. فرۆکەیل سەربازی لە ئاسمان عراق فڕن

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت وەرگیری عراق، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان فرۆکەیل هێزە ئاسمانیەیل و فرۆکەی سوپا، دەسکەنە بەرزەوبوین وە ئاسمان بەغدا، ئامادەکاری ئەرا جەژن سوپا کەن.

‏وەزارەتەگە لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "فرۆکەیل هێزەیل ئاسمانی و فەرماندەیی فرۆکەوانی سوپا، لە گۆرەپان ئاهەنگەیل لە بەغدای بایتەخت بەرزەوبوون، وە بەرزی نزمیگ لە ساعەت 1 نیمەڕوو".

‏وتیش، "راهێنانەیل مەیدانیانە ئەنجامدرێد ئامادەکاریە ئەرا ئاهەنگ یاد سەد و پەنج ساڵەی دامەزران سوپای عراق، بوودە مدوو ژنەفتن دەنگ ئەو فرۆکەیلە".

