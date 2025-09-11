‏لەدویای زنجیرەیگ بەرزەوبوین.. داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز ـ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و لە هەولێر داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 143250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. رووژ چوارشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 132600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 144250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 141250 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 143100 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 143000 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

