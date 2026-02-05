‏لەدویای دیارنەماننی.. پەیاکردن تەرم کوورپەیگ گومابوی لە بابل

‏شەفەق نیوز ـ بابل

‏سەرچەوەیگ پزیشکی لە پارێزگای بابل، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم کوورپەیگ کە لە خەستەخانەی ئیمام سادق گومابوێد.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ‌وە ئامادەبوین دادوەر دەسپاکی، تەرم کورپە ناتەواوەگە لە خەستەخانەی ئیمام سادق پەیاکردن دویای ئەوەگ وەناو گناڵخەیل دکتۆرەیل فرەدریابوی وەلایەن کراکاریگ خزمەتگوزاری.

‏عەلی تورکی پارێزگر بابل، دویەکە، داوای رێکار لێکۆڵینەوەی دەسوەجیکرد لا رویداو گومابوین "تەرم کورپەیگ" لەناو خەستەخانەی ئیمام سادق.

‏رویداو گومابوی تەرم کورپەیگ ئاسەوار رای گشتی وەجی هیشت لەناو پارێزگاگەلە ماوەی رووژەیل وەرین، و هیشت لیژنەیگ لێکۆڵینەوە دروسبکرێد ئەرا ئاشکراکردن چوینیەتی رویداوەگە و هویردەکاریەیلی.

