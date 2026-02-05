لەدویای دیارنەماننی.. پەیاکردن تەرم کوورپەیگ گومابوی لە بابل
شەفەق نیوز ـ بابل
سەرچەوەیگ پزیشکی لە پارێزگای بابل، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم کوورپەیگ کە لە خەستەخانەی ئیمام سادق گومابوێد.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وە ئامادەبوین دادوەر دەسپاکی، تەرم کورپە ناتەواوەگە لە خەستەخانەی ئیمام سادق پەیاکردن دویای ئەوەگ وەناو گناڵخەیل دکتۆرەیل فرەدریابوی وەلایەن کراکاریگ خزمەتگوزاری.
عەلی تورکی پارێزگر بابل، دویەکە، داوای رێکار لێکۆڵینەوەی دەسوەجیکرد لا رویداو گومابوین "تەرم کورپەیگ" لەناو خەستەخانەی ئیمام سادق.
رویداو گومابوی تەرم کورپەیگ ئاسەوار رای گشتی وەجی هیشت لەناو پارێزگاگەلە ماوەی رووژەیل وەرین، و هیشت لیژنەیگ لێکۆڵینەوە دروسبکرێد ئەرا ئاشکراکردن چوینیەتی رویداوەگە و هویردەکاریەیلی.