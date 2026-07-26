لەدویای دوو رووژ مینەکردن.. دراوردن تەرم عەمید روکن فەیسەل جواد لە چەم دیجلە لە دیالە
2026-07-26T08:00:55+00:00
شەفەق نیوز ـ دیالە
سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا مەفرەزەیل فریاکەفتن دەریاوانی ەرم عەمید روکن فەیسەل جواد کازم لە چەم دیجلە دراوردن، لەدویای دوو رووژ لە خنکیان مەوقەی سناوکردن لەناحیەی جدەیدە ئەلشەت پارێزگای دیالە.
فەرماندەی تیپ ریکردن بیستەم، لیوا روکن حسێن مستاف سوهەیل، لە گوزەشتە فەرماندابوی گشت توانایەیل وەدەس وەکاربارن ئەرا پاڵپشتی تیم فریاکەفتن و مینەکردن تەرم ئەفسەرەگە.