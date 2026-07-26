‏لەدویای دوو رووژ مینەکردن.. دراوردن تەرم عەمید روکن فەیسەل جواد لە چەم دیجلە لە دیالە

‏لەدویای دوو رووژ مینەکردن.. دراوردن تەرم عەمید روکن فەیسەل جواد لە چەم دیجلە لە دیالە
2026-07-26T08:00:55+00:00

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا مەفرەزەیل فریاکەفتن دەریاوانی ەرم عەمید روکن فەیسەل جواد کازم لە چەم دیجلە دراوردن، لەدویای دوو رووژ  لە خنکیان مەوقەی سناوکردن لەناحیەی جدەیدە ئەلشەت پارێزگای دیالە.

‏فەرماندەی تیپ ریکردن بیستەم، لیوا روکن حسێن مستاف سوهەیل، لە گوزەشتە فەرماندابوی گشت توانایەیل وەدەس وەکاربارن ئەرا پاڵپشتی تیم فریاکەفتن و مینەکردن تەرم ئەفسەرەگە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon