‏لەدویای دوو رووژ مینەکردن.. دراوردن تەرم عەمید روکن فەیسەل جواد لە چەم دیجلە لە دیالە

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا مەفرەزەیل فریاکەفتن دەریاوانی ەرم عەمید روکن فەیسەل جواد کازم لە چەم دیجلە دراوردن، لەدویای دوو رووژ لە خنکیان مەوقەی سناوکردن لەناحیەی جدەیدە ئەلشەت پارێزگای دیالە.

‏فەرماندەی تیپ ریکردن بیستەم، لیوا روکن حسێن مستاف سوهەیل، لە گوزەشتە فەرماندابوی گشت توانایەیل وەدەس وەکاربارن ئەرا پاڵپشتی تیم فریاکەفتن و مینەکردن تەرم ئەفسەرەگە.

‏

‏