لەدویای داوەزیان.. هەفتەی ئایندە پلەی گەرمی لە عراق بەرزەوبوود

شەفەق نیوز ــ بەغداد

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی عراق، ئمڕوو سێشەممە، مەزەنەکەێد لە سەرەتای هەفتەی بانان پلەی گەرمی کەم کەم لەناوچە و شارەیل عراق بەرزەوبوود.

دەسەگە لە راپۆرتەگەی راگەیان، نەخشەی بەرزترین پلەی گەرمی ئەرا سوو چوارشەممە دیاری کەێد ئەرا داوەزیان پلەی گەمی، کە فرەیگ لە شارەل داوەزیان وەرچەویگ وە خوەیان دوینن لە رووژەیل بانان بەراوردوە رووژەیل گوزەشتە.

وتیش، داوەزیانەگە تا جومعە وەردەوام بوود، دوارە پلەی گەرمی لەسەرەتای هەفتەی ئایندە کەم کەم بەرزەوبوود.

دەسەگە وتیش، کەشوهەواگە وە گشتی تاوسانیگ ئاسایی مینێد، وەرد هەسکردن وە گەرمی کەمتریگ لە رووژ، روی کەێدە مامنوەن بوین لە وەخت شەو وە تایوەت لە ناوڕاس و باکوور وڵات.