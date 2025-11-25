‏لەدویای تەقەکردن.. پویچەوکردن تووڕیگ بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر لە بەسرە و دەسگردن وەبان 25 هەزار گلە حەب

‏لەدویای تەقەکردن.. پویچەوکردن تووڕیگ بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر لە بەسرە و دەسگردن وەبان 25 هەزار گلە حەب
2025-11-25T08:52:31+00:00

‏شەفەق نیوز - بەسرە

‏سەرچاوەگ ئەمنی لە پارێزگای بەسرە، لە باشوور عراق، ئمڕوو سێشەممە، ڕایگەیان نزیکەی 25 هەزار گلە حەب ماددەی هوشبەر دەس وەبانیگیریاس و و تووڕیگ بازرگانیکردن وە مادەیل هووشبەر  پویچەوکریان  دویای رویوەرویبوین چەکداری وەرد داواکریاگەیل لە چەن ناوچەیگ پارێزگاگە،   لە چارچمگ ئۆپەراسیۆنیگ کوالێتی بوی کە پشت وە زانیاری هویرد و وەدویاچگن مەیدانی چەن رووژە بەسیابوی.

‏سەرچاوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان: "هێزەگەدەسگردنە وەبان 24 هەزار گلە حەب مادەی هووشبەر کە کێشی نزیکەی 11 کیلوگرام بوی، وەرد نزیکەی 10 گرام مادەی  کریستال و ئامێرەیل وەکارهاوردن، یەیش دویای سەرکەفتن ئۆپراسیۆنەگە هات لە پویچەوکردن تووڕیگ لە ناوچەیل  حەیانیە، جەمهوریە، و گەڕەک کەفائات لە بەسرە چالاک بوین."

‏وتیش؛ "تومەتبارەیل تەقەلادان رویوەروی هێزەیل بوون لەری تەقەکردن، یەیش هیشت  مەفرەزەیل جواوبدەن و کۆنترۆل دۆخەگە بکەن وەرجە دەسگیرکردن گشت ئەندامەیل تووڕەگە، وەبی توومارکردن هویچ زەردیگ لەناوەین هێزەسل، هەمیش  یەکیگ لە داواکریاگەیل دەسگیرکریا کە تەقەلای واین دا و دەسوەبان چەکەگەی گیریا".

‏سەرچەوەگە دیاریکرد، دەس وەبان  دوو دەمانچە و دوو ماشین گیریاس کە ئەرا گواستنەوە و بازرگانیوەکارهاوریاس ، و ئاشکرایکد؛ "ئۆپراسیۆنەگە وە ئاخڵەداین ئەندامەیل تووڕەگە لەناو یەکیگ لە ماڵەیل  نیشتەجیبوین کۆتایهات رویوەرویبوینەوەی هویردیگ جیوەجیکریا وە پشت بەسان وە زانیاری هەواڵگیریەیلکە بویە مدوو پویچەوکردن تووڕەگە و گلەوخواردن هێزەگە وەبی رویداو نەخوازریاگ".

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon