‏لەدویای تەقەکردن.. پویچەوکردن تووڕیگ بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر لە بەسرە و دەسگردن وەبان 25 هەزار گلە حەب

‏شەفەق نیوز - بەسرە

‏سەرچاوەگ ئەمنی لە پارێزگای بەسرە، لە باشوور عراق، ئمڕوو سێشەممە، ڕایگەیان نزیکەی 25 هەزار گلە حەب ماددەی هوشبەر دەس وەبانیگیریاس و و تووڕیگ بازرگانیکردن وە مادەیل هووشبەر پویچەوکریان دویای رویوەرویبوین چەکداری وەرد داواکریاگەیل لە چەن ناوچەیگ پارێزگاگە، لە چارچمگ ئۆپەراسیۆنیگ کوالێتی بوی کە پشت وە زانیاری هویرد و وەدویاچگن مەیدانی چەن رووژە بەسیابوی.

‏سەرچاوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان: "هێزەگەدەسگردنە وەبان 24 هەزار گلە حەب مادەی هووشبەر کە کێشی نزیکەی 11 کیلوگرام بوی، وەرد نزیکەی 10 گرام مادەی کریستال و ئامێرەیل وەکارهاوردن، یەیش دویای سەرکەفتن ئۆپراسیۆنەگە هات لە پویچەوکردن تووڕیگ لە ناوچەیل حەیانیە، جەمهوریە، و گەڕەک کەفائات لە بەسرە چالاک بوین."

‏وتیش؛ "تومەتبارەیل تەقەلادان رویوەروی هێزەیل بوون لەری تەقەکردن، یەیش هیشت مەفرەزەیل جواوبدەن و کۆنترۆل دۆخەگە بکەن وەرجە دەسگیرکردن گشت ئەندامەیل تووڕەگە، وەبی توومارکردن هویچ زەردیگ لەناوەین هێزەسل، هەمیش یەکیگ لە داواکریاگەیل دەسگیرکریا کە تەقەلای واین دا و دەسوەبان چەکەگەی گیریا".

‏سەرچەوەگە دیاریکرد، دەس وەبان دوو دەمانچە و دوو ماشین گیریاس کە ئەرا گواستنەوە و بازرگانیوەکارهاوریاس ، و ئاشکرایکد؛ "ئۆپراسیۆنەگە وە ئاخڵەداین ئەندامەیل تووڕەگە لەناو یەکیگ لە ماڵەیل نیشتەجیبوین کۆتایهات رویوەرویبوینەوەی هویردیگ جیوەجیکریا وە پشت بەسان وە زانیاری هەواڵگیریەیلکە بویە مدوو پویچەوکردن تووڕەگە و گلەوخواردن هێزەگە وەبی رویداو نەخوازریاگ".

‏

‏