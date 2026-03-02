لەدویای بەرزەوبوین گەپیگ... داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و لەهەولێر داوەزیا.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 154400 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. رووژ یەکشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 157000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 155,000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 154000 دینار.

لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار جیگیربوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 148800 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 148700 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.