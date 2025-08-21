لە دوو پارێزگا.. کوڕیگ داڵگ خوەی کوشێد و ئوشێد خوەی کوشتیە وەگەرد تاوانیگ کوشتن لەناوەین دوو مناڵ

شەفەق نیوز ــ دیوانیە/دیالە

پۆلیس پارێزگای دیوانیە، ئمڕوو پەنجشەممە، دەسگیرکردن کەسیگ راگەیان کە داڵگ خوەی وە گولە کوشتیە، دویای راگەیاندیە خوەیکوشتیە.

فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگی رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "24 ساعەت نەورد وەبان کوشیان ژنیگ چل ساڵە دویای ئەوەگ کوڕەگەی راگەیان خوەیکوشتیە هێزە ئەمنیەیل دەسکردنە لێکۆڵینەوە تا رەسینە بن دروس رویداوەگە".

وتیش؛ "لێکۆڵینەوەگە وەلایەن فەرماندەی پۆلیس پارێزگای دیوانیە لیوا نەجاح مەحمود سولتان دەسوەپیکردیە، وەرد وەڕێوەبەرایەتی بەش بەڕەنگاربوین تاوانەیل و شمارەیگ ئەفسەر و ئەندام، لەدویای گردەوکردن زانیاری وەلایەن سەرچەوەیل تایوەت و دانان کوڵە وەلایەن هێزەیل خاوەن ئەرک کوڕ قوربانیەگە دەسگیرکریا".

وتیش؛ "دویای رویوەرویکردن کوڕەگە وە بەڵگەیل دان دانایە وەبان ئەوەگ وە مدوو گیچەڵ خێزانی وە گولە کوشتیەسێ، وەلایەن دەسڵات دادوەری دەسگیرکریاس و ئەرا لایەن پەیوەنیدار کلکرێد".

هەمیش، پۆلیس پارێزگای دیالە ئاشکرای رویداو کوشیان دویەت مناڵیگ کرد وەدەس مناڵیگ ترەک مەوقەی بازیکردن لە کویچەی مەفرەق خەرئاوای بەعقوبە.

فەرماندەی پۆلیس دیالە لیوای روکن محەمەد کازم عەتیە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "رویداویگ کوشیان مناڵیگ وەبان دەس مناڵیگ ترەک رویدایە لە کویچەی موفرق لە خوەرئاوای بەعقوبە، لەدویای ئەوەگ وە شیویە نامەبەست مەوقەی بازیکردن دایەس لەلی".

دووپاتکرد، مەفرەزەی پۆلیس موفرق سەر وە بەش پۆلیس بەعقوبە توەنستیە چۆنیەتی رویداوەگە ئاشکرابکەێد و تاوانبار (مناڵەگە) دەسگیربکەێ و ئەرا لێکڵینەوە لە رویداوەگە".

ئاشکرایکرد "رویداوەگە وەبی مەبەست بویە رێکار یاسایی وەرگیریاس و وە بڕیار دادوەر وەپای مادەی 410 لە یاسای سزادان عراق بەندکریاس".