‏لە دوو پارێزگا.. مردن و زەخمداری 7 کەس وە رویداو هاتوچو و خوەیکوشتن ژنیگ

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای زیقار، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە مردن کەسیگ و زەخمداری 3 کەس کە یەکیگیان کوەیتیە وە رویداو هاتوچوی لەپارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداوەگە ئمڕوو لەبانری گشتی ناوەین غوراف و ناسڕیە باکووزیقار رویدا و ری ناودەوڵەتی خێرای خوەرئاوای شار ناسڕیە ناوەن پارێزگای زیقار".

‏سەرچەوەگە وتیش، هەردووگ رویداوەگە بویەسە مدوو مردن کەسیگ و زەخمداری 3 کەس، یەکیگیان هاوڵاتییگ کوەیتیە، و گشتیان ئەراخەستەخانە کلکریانە.

‏سەرچەوەگە خەوەردا لە توومارکردن خوەیکوشت ژنیگ سی ساڵان وەسزانن خوەی لەناو ماڵیان لە قەزای کرمە بەنی سەعەد باشوور پارێزگای زیقار.

‏وتیش، مەفرەزەی پۆلیس رەسیە شوین رویداوەگە لێکۆڵینەوە وازکردنە باوجی تا ئیرنگە هووکارەگەی نادیارە".

‏لەهەمان وەخت خەوەردا لەپلیان ماشینیگ کە ئەندامەیل حەشد شەعبی هەڵگردبوی، مەوقەی چگن ئەرا دەوام فەرمی لەبان سنوور عراق ـ سوریا.

‏دیاریکرد، " لە ئەنجام سێ کەس زەخمداربوی لە رویداوەگە کە لەناو ماشینەگە بوین، وەبی هویچ مردنیگ".

