لە دوو پارێزگا.. مردن و زەخمداری 7 کەس وە رویداو هاتوچو و خوەیکوشتن ژنیگ
شەفەق نیوز ـ زیقار / ئەنبار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای زیقار، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە مردن کەسیگ و زەخمداری 3 کەس کە یەکیگیان کوەیتیە وە رویداو هاتوچوی لەپارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداوەگە ئمڕوو لەبانری گشتی ناوەین غوراف و ناسڕیە باکووزیقار رویدا و ری ناودەوڵەتی خێرای خوەرئاوای شار ناسڕیە ناوەن پارێزگای زیقار".
سەرچەوەگە وتیش، هەردووگ رویداوەگە بویەسە مدوو مردن کەسیگ و زەخمداری 3 کەس، یەکیگیان هاوڵاتییگ کوەیتیە، و گشتیان ئەراخەستەخانە کلکریانە.
سەرچەوەگە خەوەردا لە توومارکردن خوەیکوشت ژنیگ سی ساڵان وەسزانن خوەی لەناو ماڵیان لە قەزای کرمە بەنی سەعەد باشوور پارێزگای زیقار.
وتیش، مەفرەزەی پۆلیس رەسیە شوین رویداوەگە لێکۆڵینەوە وازکردنە باوجی تا ئیرنگە هووکارەگەی نادیارە".
لەهەمان وەخت خەوەردا لەپلیان ماشینیگ کە ئەندامەیل حەشد شەعبی هەڵگردبوی، مەوقەی چگن ئەرا دەوام فەرمی لەبان سنوور عراق ـ سوریا.
دیاریکرد، " لە ئەنجام سێ کەس زەخمداربوی لە رویداوەگە کە لەناو ماشینەگە بوین، وەبی هویچ مردنیگ".