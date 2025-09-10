لە دوو پارێزگای عراق.. کوشیان کەسیگ و دەسگیرکردن ژنیگ بکوش و زەخمداری پولیسیگ وەدەس ئەفسەریگ

شەفەق نيوز - بەغداد / زیقار

سەرچەوەیلیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردان لە کوشیان کەسیگ لە ئەنجام پەلاماریگ چەکدار، و دەسگیرکردن ژنیگ وە توومەت کوشتن، لە دوو رویداو جیاجیا لە بەغدای پایتەخت.

سەرچەوەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: کابرایگ وە دەوانچە تەقە لە کەسیگ مەدەنی لە ناوچەی "بوب شام" خوەرھەڵات بەغداد کرد، کە بویە مدوو کوشیانی.

دیاری کرد کە هیزیگ ئەمنی رەسیە شوین رویداوەگە و توەنست تاوانکارەگە بگرێد و لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کرد.

لە رویداویگ ترەک، هیزیگ ئەمنی ژنیگ دەسگیرکردن وەگورەی مادەی 406 لە یاسای سزادان عراقی داوا کریاس، لە بان کوشتن کەسیگ لە ناوچەی زەعفەرانیە باشوور بەغداد، وتیش: دەسگیرکریا و خریا بەندیخانە وەگورەی ریکارەیل یاسایی.

لە زیقار، سەرچەوەیل وتن؛ پولیسیگ هاتوچو وە قوناغەی دەوانچە وەلایەن ئەفسەریگ لە دژە هووشبەری زەخمدار بوی.

هەرلیوا، ئەفسەرەگە دویای پەلاماردان ئەو پولیس هاتوچوە مەوقەی جیوەجیکردن ئەرکەگەی لە رێکخستن هامشوو لەبان پیەڵ قیسارە ناوڕاس شار ناسریە ناوەند پارێزگای زیقار وەرەو شوین نادیاریگ وای، و دووپات کردن کە دادگا فەرمان دەسگیرکردن وەبان ئەو ئەفسەرە دەرکرد، دویای توومارکردن سکاڵا لەلایەن ئەو پولیس زەخمدارە.