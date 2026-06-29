لە دوو پارێزگای عراق.. ئاگر ماڵیگ وە تەواوی و باڵەخانەیگ لەناو زانکۆیگ عراقی سزنێد

شەفەق نیوز - کەرکوک/ ئەنبار

سەرچەوەیگ لە وەڕیەوبەرایەتی وەرگری شارستانی لە پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو دووشەممە، خەوەرداد، کە ئاگریگ لەناو ماڵیگ نیشتەجیبۊن لەبان ری بەغدا، لە دەرئەنجام شۆرتیگ کارەبایی کەفتەسەو، کە بۊیە مدوو سزیانی وە تەواوی.

سەرچەوەگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە تیمەیل وەرگری شارستانی خەوەریگ وەرگردن لەباوەت هیزگردن ئاگریگ لەناو ماڵیگ لەبان ری بەغدا، و دەسوەجی تیمەیل ئاگرکپەوکردن وەرەو شوین رویداوەگە چگن، و لەورا دەس کردنە پرۆسەیل کپەوکردن و تۊنستن کۆنترۆڵ ئاگرەگە بکەن لە وەختیگ پەیمانەیی.

دیاری کرد کە ئاگرەگە ماڵەگە وە تەواوی سزان، باوجی زویوەزوی وەدەمهاتن تیمەیل وەرگری شارستانی بەشداری کرد لە ریگریکردن لە تەشەنەکردن ئاگرەگە ئەرا ماڵەیل هاوسا، و کۆنترۆڵکردن رەوشەگە.

سەرچەوەگە وتیش: لێکۆڵینەوە سەرەتاییەیل دیاری کردن کە مدوو کەفتنەو ئاگرەگە گلەو خوەێد ئەرا شۆرتیگ کارەبایی، و دووپات کرد لە توومارنەکردن هۊچ زەرەدیگ گیانی، لە وەختیگ زەرەدەیل تەنیا لەبان زەرەدەیل ماددی بۊ کە وە ماڵەگە رەسی.

لە پارێزگای ئەنبار، سەرچەوەیگ ئەمنی، دووپات کرد لە هیزگردن ئاگریگ لە بەشیگ لەناو زانکۆی ئەنبار، و دیاری کرد کە تیمەیل وەرگری شارستانی تۊنستنە کپیەو بکەن.

وەپای قسەیل سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز، تیمەیل وەرگری شارستانی لە پارێزگای ئەنبار ئمڕوو تۊنستن کۆنترۆڵ رویداویگ ئاگر بکەن کە لە یەکیگ لە بەشەیل زانکۆی ئەنبار کەفتۊدەو.

دیاری کرد کە تیمەیل دەسوەجی دۊای رەسین خەوەرەگە وەدەمهاتن، و وە پیشەیییگ بەرز وەگەرد رویداوەگە رەفتار کردن کە بەشداری کرد لە کپەوکردن ئاگرەگە وە تەواوی و ریگریکردن لە تەشەنەکردنی ئەرا بەشەیل ترەک زانکۆگە، وەبی تۆمارکردن هسچ زەرەدەیلیگ گیانی.