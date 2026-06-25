لە دوو پارێزگا.. رزگارکردن گەنج "سەرخوەشیگ" لە مردن و زەخمداری 3 مەدەنی وە رویداو هاتوچو
شەفەق نیوز - نەینەوا / کەرکوک
سەرچەوەیگ ئەمنی لە نەینەوا، ئمڕوو پێنجشەممە، خەوەر دا لە رزگارکردن گەنج "سەرخوەشیگ" لە تەقەلای خوەیکوشتن لە چەم دیجلە، لەهەمان وەخت سێ کەس زەخمدار بوین وە رویداو هاتوچویگ لە کەرکوک.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجەگە لە ناوەڕاس بیسەیل تەمەنیە و لە "رەوش سەرخوەشی تون" بوی و شەوەکی شەفەق ئمڕوو لە پیەڵ چوارەم لە ناوڕاس شار مووسڵ خوەی وەخوارخست، ئەرا ناو چەم دیجلە، بەڵکم پۆلیس چەمەوانی دەسوردان کرد ئەرا دراوردن و رزگارکردنی لە تاسیان.
وتیش: گەنجەگە کل کریا ئەرا خەسەخانە ئەرا ئەنجامدان رێکارەیل پێویست، لەوەختیگ لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوەیگ واز کردن ئەرا زانین هووکارەیل رویداوەگە.
لە کەرکوک، سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا " رویداویگ لەیەکەوداین لەناوەین بارهەڵگر گەپیگ و ماشینگ جویر (کیا بارهەڵگر) رویدایە لەبان ری کەرکوک ـ هەولێر لە سنوور ناحیەی ئاڵتون کۆپری، لە ئەنجام سێ کەس تویش زەخمداری هاتن".
وتیش "تیمەیل فریاکەفتن و وەرگیری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە، زەخمدارەیل ئەرا چارەسەر کلکریانەس خەسەخانە".
دیاریکرد، لایەنەیل پەیوەنیدار دەسکردنە وە رێکارەل یاسایی و لێکۆڵینەوە لە چوینیەتی رویداوەگە وازکردن.