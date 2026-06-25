‏لە دوو پارێزگا.. رزگارکردن گەنج "سەرخوەشیگ" لە مردن و زەخمداری 3 مەدەنی وە رویداو هاتوچو

‏شەفەق نیوز - نەینەوا / کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە نەینەوا، ئمڕوو پێنجشەممە، خەوەر دا لە رزگارکردن گەنج "سەرخوەشیگ" لە تەقەلای خوەیکوشتن لە چەم دیجلە، لەهەمان وەخت سێ کەس زەخمدار بوین وە رویداو هاتوچویگ لە کەرکوک.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجەگە لە ناوەڕاس بیسەیل تەمەنیە و لە "رەوش سەرخوەشی تون" بوی و شەوەکی شەفەق ئمڕوو لە پیەڵ چوارەم لە ناوڕاس شار مووسڵ خوەی وەخوارخست، ئەرا ناو چەم دیجلە، بەڵکم پۆلیس چەمەوانی دەسوردان کرد ئەرا دراوردن و رزگارکردنی لە تاسیان.

‏وتیش: گەنجەگە کل کریا ئەرا خەسەخانە ئەرا ئەنجامدان رێکارەیل پێویست، لەوەختیگ لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوەیگ واز کردن ئەرا زانین هووکارەیل رویداوەگە.

‏لە کەرکوک، سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا " رویداویگ لەیەکەوداین لەناوەین بارهەڵگر گەپیگ و ماشینگ جویر (کیا بارهەڵگر) رویدایە لەبان ری کەرکوک ـ هەولێر لە سنوور ناحیەی ئاڵتون کۆپری، لە ئەنجام سێ کەس تویش زەخمداری هاتن".

‏وتیش "تیمەیل فریاکەفتن و وەرگیری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە، زەخمدارەیل ئەرا چارەسەر کلکریانەس خەسەخانە".

‏دیاریکرد، لایەنەیل پەیوەنیدار دەسکردنە وە رێکارەل یاسایی و لێکۆڵینەوە لە چوینیەتی رویداوەگە وازکردن.

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