‏لە دوو پارێزگا.. خوەیکوشتن گەنجیگ بیس ساڵان و گلەوداین مناڵ رفیاییگ ئەرا کەسوکارەگەی

شەفەق نیوز ـ موسەنا/ کەرکوک

‏سەرچەوەیل ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە خوەیکوشتن گەنجیگ بیسساڵان لە بارودۆخ نادیاریگ و گلەوداین مناڵ رفیایگ ئەرا کەسوکارەگەی لە پارێزگایەیل موسەنا و کەرکوک.

‏سەرچەوەگە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "گەنجیگ بیس ساڵان خوەیکوشتیە لەری پەتیگ لەناو وتاق ماڵەگەی لە شار سەماوە، ناوەن پارێزگای موسەنا".

‏سەرچەوەگە وتیش "هووکار رویداوەگە تا ئیرنگە لای دەزگا ئەمنیەیل نادیارە" دیاریکرد "تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس ئەرا تەواوکردن رێکارەیل پێویست و دیاریکردن هووکار مردنی".

‏سەرچەوەی ترەک خەوەردا، " لە گلەوداین مناڵ رفیایگ ئەرا کسوکاری لەدویای چەن ساعەتیگ لە دیار نەمەنی لە ماڵ لە قەزای دوبز پارێزگای کەرکوک، لە ئەنجام لێکۆڵینەوە و وەدویاچگن هاوبەش ئەنجامدریا وەلایەن هێزەیل ئەمنی".

‏وتیش "مەفرەزەی پۆلیس کۆمەڵایەتی لە قەزاگە وە هاوکاری کەرت فریاکەفتن دوبز و بنکەی پۆلیس و مینەکردن خەسیگتوەنستن مناڵەگە پەیابکەن" دووپاتکرد "لەدویای دڵنیابوین لە سەلامەتی مناڵەگە دریارە دەس کەسوکاری".

