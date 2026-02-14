لە دوو پارێزگا.. خوەیکوشتن گەنجیگ بیس ساڵان و گلەوداین مناڵ رفیاییگ ئەرا کەسوکارەگەی
شەفەق نیوز ـ موسەنا/ کەرکوک
سەرچەوەیل ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە خوەیکوشتن گەنجیگ بیسساڵان لە بارودۆخ نادیاریگ و گلەوداین مناڵ رفیایگ ئەرا کەسوکارەگەی لە پارێزگایەیل موسەنا و کەرکوک.
سەرچەوەگە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "گەنجیگ بیس ساڵان خوەیکوشتیە لەری پەتیگ لەناو وتاق ماڵەگەی لە شار سەماوە، ناوەن پارێزگای موسەنا".
سەرچەوەگە وتیش "هووکار رویداوەگە تا ئیرنگە لای دەزگا ئەمنیەیل نادیارە" دیاریکرد "تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس ئەرا تەواوکردن رێکارەیل پێویست و دیاریکردن هووکار مردنی".
سەرچەوەی ترەک خەوەردا، " لە گلەوداین مناڵ رفیایگ ئەرا کسوکاری لەدویای چەن ساعەتیگ لە دیار نەمەنی لە ماڵ لە قەزای دوبز پارێزگای کەرکوک، لە ئەنجام لێکۆڵینەوە و وەدویاچگن هاوبەش ئەنجامدریا وەلایەن هێزەیل ئەمنی".
وتیش "مەفرەزەی پۆلیس کۆمەڵایەتی لە قەزاگە وە هاوکاری کەرت فریاکەفتن دوبز و بنکەی پۆلیس و مینەکردن خەسیگتوەنستن مناڵەگە پەیابکەن" دووپاتکرد "لەدویای دڵنیابوین لە سەلامەتی مناڵەگە دریارە دەس کەسوکاری".