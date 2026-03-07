لەڕخ کوشتن.. سەرکردەیل باڵە چەکدارەیل ریکارەیل پاسەوانییان لە عراق زیایەو کەن

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ سیاسی ئاگادار و نزیک لە باڵە چەکدارەیل شیعە، ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە شمارەیگ لە سەرکردەیل کە فرەیان لە هیزەیل شیعەی چەکدارن، لە ماوەی ساعەتەیل گوزەشتە، دەسکردن وە زیایکردن ریکارەیل ئەمنی، وەگەرد کەمەوکردن جموجویلیان و دەرکەفتن ئاشکرایان، لە شوین زانیاریەیلیگ لە ئەگەر جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنەیل کوشتنیان وە فرۆکەیل ئیسرائیل یا ئەمریکا.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی سەرکردەیلە تا ئاست گەورەیگ دەرکەفت ئاشکرایان کەمەو کردن، و کەم لە بوونەیل گشتی و گردەوبوین واز ئامادە بوون، و جموجویل و هامشوو رووژانەیان رێکخستن، لەڕخ پەلامارەیل ئەگەری وەبان کەسایەتیەیلیگ ناودیار کە لەڕوی سیاسی یا مەیدانی چگنەسە ناو ئی جەنگە لە ناوچەگە.

وتیش: رخباری لەناو ئی هیزەیلە زیایەو بوی دویای ئەوە کە بڕیگ لە سەرکردەیل باڵەیل چەکدار چگنە پشتگیریکردن ئیران، وەگەرد خاوەنداریکردن پەلامارەیلیگ وەبان هەولێر، و سەربازگەیلیگ کە هیزەیل ئەمریکا هاناویان هەمیش فرۆکەخانەی بەغداد کە سەربازگەی ڤیکتۆریا هاناوی، بیجگە ئۆپراسیۆنەیلیگ ترەک کە ئەو باڵەیلە وتنە لە دەیشت عراق ئەنجام دانە.

وەقسەی سەرچەوەگە، مەزەنەیل ناو ئەو چینەیلە باس کەن کە دویای پەلاماردان شوینەیل رەسینە پەلاماردان کەسایەتیەیل سەرکردەیی.