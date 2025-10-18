‏لە تیروپشک جام ئاسیا 2027 عراق ها ئاست دویەم

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏یەکێتی توپان ئاسیا، ئمڕوو شەمە، رزبەن هەڵوژاردەیل بەشداربوی تیروپشک جام ئاسا 2027 راگەیان، عراقیش ها ئاست دوو لە پلەبەندی فەرمیەگە.

‏ئاست یەکەم بریتی بوی لە سعودیە (وڵات میواندار)، ژاپۆن، ئێران، کۆریای باشوور، ئوسترالیا و قەتەر. بەشداریکردن عراق لە ئاست ٢ وەبان بنەمای ئەنجامەیل ئێ دواییەی پۆلین و پیشبڕکەیل کیشوەری بوی.

‏ئاست ٢ بیجگە لە عراق، ئۆزبەکستان، ئوردن، ئیمارات یەکگرتگ عەرەبی، عومان و سوریای گردیەسەخوەی. لە،ەختیگ ئاست سێیەم بریتی بوی لە بەحرەین، چین، فەلەستین، قیرغیزستان و ئەندەنوسیا لە ئاست چوارەم کوەیت گرێدەوەی، وەرد پەنج تیپ ترەک کە دویایی سەرکەفن ئەرا بازی کۆتایی.

‏بڕیارە لە چەن مانگ ئایندە تیروپشک پاڵەوانێتییەگە ئەنجام بیرێد و بڕیارە لە ساڵ ٢٠٢٧ بازی کۆتایی لە سعودیە دەسوەپی بکەێد.

