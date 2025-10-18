لە تیروپشک جام ئاسیا 2027 عراق ها ئاست دویەم
شەفەق نیوز ـ بەغدا
یەکێتی توپان ئاسیا، ئمڕوو شەمە، رزبەن هەڵوژاردەیل بەشداربوی تیروپشک جام ئاسا 2027 راگەیان، عراقیش ها ئاست دوو لە پلەبەندی فەرمیەگە.
ئاست یەکەم بریتی بوی لە سعودیە (وڵات میواندار)، ژاپۆن، ئێران، کۆریای باشوور، ئوسترالیا و قەتەر. بەشداریکردن عراق لە ئاست ٢ وەبان بنەمای ئەنجامەیل ئێ دواییەی پۆلین و پیشبڕکەیل کیشوەری بوی.
ئاست ٢ بیجگە لە عراق، ئۆزبەکستان، ئوردن، ئیمارات یەکگرتگ عەرەبی، عومان و سوریای گردیەسەخوەی. لە،ەختیگ ئاست سێیەم بریتی بوی لە بەحرەین، چین، فەلەستین، قیرغیزستان و ئەندەنوسیا لە ئاست چوارەم کوەیت گرێدەوەی، وەرد پەنج تیپ ترەک کە دویایی سەرکەفن ئەرا بازی کۆتایی.
بڕیارە لە چەن مانگ ئایندە تیروپشک پاڵەوانێتییەگە ئەنجام بیرێد و بڕیارە لە ساڵ ٢٠٢٧ بازی کۆتایی لە سعودیە دەسوەپی بکەێد.