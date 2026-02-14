لە بەسڕە هاتگە.. لە بابل توومەتباریگ وە 6 پارچە شوینەوار دەسگیرکریا
شەفەق نیوز - بابل
فەرماندەیی پۆلیس پارێزگای بابل، ئمڕوو شەممە، راگەیان توومەتباریگ دەسگیرکردیە کە لە پارێزگای بەسرە هاتگە، هنای شەش پارچە وەپی بوی گومانکرێد ئاسەوار یا کەلوپەل کەلەپووری بوون.
فەرماندەیی پۆلیس لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز دیاریکرد: "مەفرەزەیل بەرەنگاربوین تاوان رێکخریاگ وە هەماهەنگی وەرد مەفرەزەیل هەواڵگری، گورزیگ ئەمنی تون وشانن لە ئەنجام توومەتباریگ دەسگیرکریا لە قەزای قورنە سەر وە پارێزگای بەسڕە هاتبوی".
ئاشکرایکرد "پرۆسەی دەستگیرکردن توومەتبارەگە دویای ئەوەگ هات کە وە سەرپێچییەو دەسوەسەر شەش پارچەی جوراوجویر لە شیوە و قەبارە گیریا، گومان ئاسەواربوینیان کرێد و تەقەلایگ بویە ئەرا زەرد رەسانن وە ناسنامەی شارستانی و نیشتمانی."
دیاریکرد "وەشیوەی یاسایی دەسگیریاس وەبان کەلوپەلەیل، وەگەرد وەرگردن رێکارەیل یاسایی وەرانوەر توومەتبار و گواستنەوەی ئەرای دادگای تایوەت تا سزای دادپەروەرانەی خوەی وەربگرێد".