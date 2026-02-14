‏لە بەسڕە هاتگە.. لە بابل توومەتباریگ وە 6 پارچە شوینەوار دەسگیرکریا

‏شەفەق نیوز - بابل

‏فەرماندەیی پۆلیس پارێزگای بابل، ئمڕوو شەممە، راگەیان توومەتباریگ دەسگیرکردیە کە لە پارێزگای بەسرە هاتگە، هنای شەش پارچە وەپی بوی گومانکرێد ئاسەوار یا کەلوپەل کەلەپووری بوون.

‏فەرماندەیی پۆلیس لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز دیاریکرد: "مەفرەزەیل بەرەنگاربوین تاوان رێکخریاگ وە هەماهەنگی وەرد مەفرەزەیل هەواڵگری، گورزیگ ئەمنی تون وشانن لە ئەنجام توومەتباریگ دەسگیرکریا لە قەزای قورنە سەر وە پارێزگای بەسڕە هاتبوی".

‏ئاشکرایکرد "پرۆسەی دەستگیرکردن توومەتبارەگە دویای ئەوەگ هات کە وە سەرپێچییەو دەسوەسەر شەش پارچەی جوراوجویر لە شیوە و قەبارە گیریا، گومان ئاسەواربوینیان کرێد و تەقەلایگ بویە ئەرا زەرد رەسانن وە ناسنامەی شارستانی و نیشتمانی."

‏دیاریکرد "وەشیوەی یاسایی دەسگیریاس وەبان کەلوپەلەیل، وەگەرد وەرگردن رێکارەیل یاسایی وەرانوەر توومەتبار و گواستنەوەی ئەرای دادگای تایوەت تا سزای دادپەروەرانەی خوەی وەربگرێد".

