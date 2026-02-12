‏لە بەسڕە زیاتر لە 44 کیلۆگرام ماددەی هووشبەر لەناوبریا

‏شەفەق نیوز- بەسڕە

‏عەباس تەمیمی، وەڕێوەبەر تەندروستی بەسڕە، ئمڕوو پێنجشەممە، راگەیان زیاتر لە 44 کیلۆگرام ماددەی هووشبەر ڕەق لەناو بریاس، یەییش لە پەنجەمین ئۆپراسیۆن بەرنامەیل حکومەت ئەرا بەرەنگاربوین ئێ مادەیلە وە گشت جویرەیلی، وە ئامانج رزگاربوین بیوەیگ لەلیان و کەمکردن شوینەوار بەدەیلی لە بان کۆمەڵگە.

‏تەميمی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "لیژنەی باڵای لەناوبردن مادەی هووشبەر و کاریگەری دەروینیەیل ئۆپراسیۆنیگ لەناوردن ئەنجامدان لەدویای تەواوکردن گشت رێکارەیل یاسایی و تەکنیکی، لە دویای شووارەکردن بڕ گەپیگ لە مادە هووشبەرەیل جیاواز و دووپاتکردن لەبان پوڕیانی وەرد یاسایەیل پشت وەپی بەسیاگ وەلایەن پرۆژەی لەناوبردن وەپای بنەمای تەندروسی و یاسایی پشت وەپی بەسیاگ".

‏وتیش "پرۆسەی لەناوبردنەگە نزیکەی 44,208,300 کیلۆگرام ماددەی هووشبەر رەق، وەرد 91,292 دەنگە حەب هووشبەر، هەمیش 5,522 قەترەی هۆشبەر و 2,400 بوتڵ لە ماددەی شل هووشبەر گردیەسەو، پرۆەگە لەناو کوڕەی تایوەت کریاس دویایش وشکین کیمایی هویرد ئەرای کریاس لە دڵنیابوین نەمەنن تایبەتمەنی هووشبەرەیل ئەو مادەیلە".

