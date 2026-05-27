لەبان 153 هەزار.. نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر جیگیرە وەگەرد بەسیان بازاڕەیل وە پشوو جەژن

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، جیگیرییگ لە بازاڕەیل لە بەغداد و هەولێر توومار کرد وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، وە هاتن پشوو جەژن قوربان کە وەردەوام بوود تا سەرەتای هەفتەی ئایندە.

نرخ دۆلار لە دوکانەیل ناوخوەیی لە بەغداد پایتەخت لەخود ئاستەیل دۊەکە سێشەممە توومار کردن، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153,750 دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 152,750 دینار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار هەمیش جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 152,950 دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 152,850 دینار.