لەبان سنوور عراق و ئۆردن قاچاغکردن 80 هەزار گلە حەب هووشبەر لەری "بالۆن" پویچەوکرێد

شەفەق نیوزـ بەغداد

هێزە سنووریەیل عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، تەقەلای قاچاغکردن بڕ گەپیگ لە مادەی هووشبەر لەری وەکارهاوردن بالۆن لە کڕ سنووری راگەیان، یەیش لەدویای دوو رووژ لە پویچەوکردن تەقەلایگ وە هەمان جویر.

فەرماندەیی هێزەیل خەوەردان لە ئەنجام ئۆپراسیۆنیگ دەسگیریا وەبان 80 هەزار گلە حەب هووشبەر کە لەناو کیسەیل بویچگ دانریاوین ئەرا قاچاغکردن ئامادەکریاوین، دووپاتکرد تەقەلایەیل قاچاغکردنەیل دوارەوبوون و سەرکەفتی نیەون سیستەم چەودێری سنوری بووڕن.

هێزە سنووریەیل دووپاتکردن، چەکدارەیلیان لە پاراستن ئاسایش عراق و کۆمەڵگە بەشدارن.