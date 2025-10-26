لەبان جەنگ زاڕوویەیل.. کوشیان دوو کەس و زەخمداری چەن کەسیگ ترەک لە باشوور عراق

شەفەق نيوز - زیقار

سەرچەوەیگ لە پارێزگای زیقار، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداربوین هەشت کەس لە ئەنجام جەنگیگ هووزانە خوەرھەڵات شار ناسریە ناوەند پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دوو کەس کوشیان و شەش کەسیش زەخمدار بوین، لە ئەنجام جەنگیگ هووزانە لە قەزای سەید دخیل خوەرھەڵات ناسریە.

وتیش: جەنگەگە لەناوەین هووزەیل "هساسرە و ئال مسدگ" قومیا لەبان مرافەیل زارووەیل لەناو مەکتەو شەوەکی ئمڕوو، کە دویای ئەوە زاڕوویەیل دیوەخانیگ ئاگر دان، تا بەسە جەنگ گەورەیگ و تا ئیسە وەردەوامە.