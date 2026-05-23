لە ئامادەکاری ئەرا تاویان وەفر.. بەنداو مووسڵ مەرەقەزکردن کەمەو کەێد وەگەرد بەرزەوبوین هاوردەیل تورکیا

سەرچەوەیگ لە بەنداو مووسڵ، ئمڕوو شەممە، ئاشکرای بەرزەوبوین هاوردە ئاوییەیل هاتگ لە تورکیاو ئەرا 1820 مەتر سێجا لە چرکەیگ کرد، لە وەختیگ وڵداینە ئاوییەیل لە بەنداوەگە وەرەو چەم دیجلە رەسیە 1750 مەتر سێجا لە چرکەیگ.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وڵداینەیل بەنداو مووسڵ لە ماوەی دوو رووژ گوزەشتە بەرزەوبوینیگ وەخوەی دی کە رەسیە 2000 مەتر سێجا لە چرکەیگ، وەرجە ئەوەگ ئیرنگە کەمەو بوود ئەرا 1750 مەتر سێجا لە چوارچیوەی ریکارەیل ئیدارەدان سیاسەت ئاوی لە وڵاتەگە.

وتیش: ئیدارەی بەنداوەگە وەردەوام چەودیاری وەرەونواچگنەیل هاوردەیل هاتگ لە تورکیا کەێد، وەگەرد ئامادەکارییەیل تایبەت وە وەرز تاویان وەفر و ئەوەگ کە شایەت وەگەردی بوود لە زیادبوینیگ ترەک لە مەرەقەزکردنە ئاوییەیل لە ماوەی ئایندە.

عراق لە ماوەی هەردوگ وەرز پاییز و زمسان شەپوولەیل واران یەک لەدۊای یەک وەخوەی دی، کە لەناوەین مامناوەند و رفت بوین لە پارێزگا جیاجیایەیل عراق، کە بەشداری کردن لە بەرزەوکردن ئاستەیل ئاو چەم و بەنداو و دەرياچەیل وەپای لێدوانەیلیگ ئەرا وەزارەت سەرچەوەیل ئاوی.