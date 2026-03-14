پەلاماریگ لە عەرەسات بەغداد.. کوشیان و زەخمداری 12 کەس سەرکردەیلیگ ناودیار لە باڵە چەکدارەیل هاناویان

2026-03-14T06:13:35+00:00

شەفەق نيوز- بەغداد 

سەرچەوەیگ ئەمنی، شەوەکی ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە تەقینەوەیگ لە ناوچەی عەرەسات ناوڕاس بەغدای پایتەخت، بویە مدوو 12 کەس لەلای کەمەو.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە بویە مدوو کوشیان 4 کەس و زەخمداری 8 کەس ترەک، گشتیان لە باڵە چەکدارەیل عراق بوینە، و سەرکردەیل ناودیاریگ لەناویان بویە.

 هەرلیوا، دەزگای ئاسایش حەشد شەعبی وەرپرسایەتی لێکۆڵینەوە لەو پەلامار مووشەکیە هەڵگرد کە پەلامار ماڵیگ دا لەو ناوچە، کە بویە مدوو زەرەدەیل گەورەیگ لەو شوینە و ماڵەیل شانی.

ئی رویداوە لە چوارچیوەی زەنجیرەیگ لەو پەلامارەیلە تیەێد وەبان بارەگایەیل میلیشیایەیل چەکدار لە عراق لای ماوەی دویاییە، لە سای زیایبوین جەنگ ئەمریکا وەبان ئیران.

  

