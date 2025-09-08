پەلاماریگ چەکداری لەبان ری یوسفیە لە بەغدا

شەفەق نیوز ـ بەغدا

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە،خەوەردا لە زەخمداری مەدەنیگ لە ئەنجام تەقەکردن لە ماشینەگەی لە بەغدای پایتەخت.

سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، چەکدارەیل نەناسریایگ تەقە لە ماشین مەدەنیگ کردنە لەبان ری یوسفیە دەورە یوسفیەی خێرای نوو لە باشوور بەغدا، لە ئەنجام خاوەن ماشینەگە زەخمداربویە وە سەختی.

وەپای ئەو زانیاریەیلە وە یەرچەوەگە رەسیە، رویداوەگە لە ئەنجام گچەڵ هووزانە بویە، دیاریکرد هێزەیل ئەمنی دەسکردنە وە لێکۆڵینەوە لە ئەنجامدەریل رویداوەگە ئەرا دەسگیرکردن و رادەسکردنیان وە یاسا.