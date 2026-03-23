‏پەلامار ئاسمانی وەبان بارەگای حەشدی شەعبی لە سەڵاحەدین

‏شەفەق نیوز - سەڵاحەدین/ ئەنبار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەر دا لە کەفتنە وەر دوو بارەگای سەر وە حەشد شەعبی ئەڕا دوو پەلامار ئاسمانی جیاجیا لە پارێزگایل سەڵاحەدین و ئەنبار.

‏سەرچەوەگە ئەڕا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "پەلاماریگ ئاسمانی، نیوەڕو ئمڕوو، بارەگای لیوای 15 لە ناوچەی حەمرە لە باکوور سەڵاحەدین کردە ئامانج، بی ئەوە کە تا ئیسە زانیاری هویرد بوود لەبان قەبارەی زەرەدایل گیانی یا مادی"، دیاریکرد دا کە هێزە ئەمنییەیل دەورگەرد شوون رویداوەگە گردنە و لێکوڵینەوە واز کردنە ئەڕا زانین چۆنیەتی رویداوەگە و ئەو لایەنە کە لەپشتیەوە وەسیایە.

‏ وتیش: "پەلاماریگ ئاسمانی ترەک بارەگای لیوای 27 لە حەشد شەعبی لە قەزای کەرمە لە پارێزگای ئەنبار کردە ئامانج"، و دیاریکرد قەبارەی زەرەدەیل گیانی تا ئیسە نەزانریایە.

‏لە دویای ئەوە، دەسەی حەشد شەعبی بەیانیگ دەرکرد و راگەیان، بەشەیل لیوای 15 لە چوارچمگ فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل باکوور و خوەرئاوای دیجلە کەفتنە وەر پەلاماریگ ئاسمانی کە شوونەیل پشتیان کردە ئامانج، بی ئەوەگ بوودە مدوو هویچ زەرەدیگ گیانی، و زەرەدەیل تەنیا مادی بوینە.