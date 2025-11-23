پەلامار ئاسمانی پەنج شوین داعشی لە کەرکوک کردە ئامانج
شەفەق نیوز ـ بەغداد
فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەیل لە بەغدا، ئمڕوو یەکشەممە، رایگەیان کە ئۆپەراسیۆنیگ جۆری لە کەرت ئۆپەراسیۆنەیل کەرکوک ئەنجامدانە، کە پەنج ئامانج گرنگ سەر وە چەتەیل داعش وە گورزەیل ئاسمانی کریانەسە ئامانج.
وەپای بەیاننامەیگ فەرماندەیەگە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان؛ " ئۆپەراسیۆنەگە وەبان بنەمای زانیاری هەواڵگری بویە کە شانەی هەڵۆگان هەواڵگری و وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگری سەربازی ماوەی سێ مانگ وەدویاچگن ئەرای کردنە".
لە بەیاننامەگە هاتگە، کارەگە وەبان ئاست مەیدانی وەلایەن دەزگای دژە تیرۆرەو ئەنجامدریایە، وە سەرپەرشتی ڕاستەوخوەی سەرۆک دەزگاگە و دەسەی ئەرکان و هەماهەنگی تەکنیکی وەرد هاوپەیمانی ناودەوڵەتی هەبویە، وەرد چەودێری وەردەوامی شانەی ئامانجگری لە فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەیل،فەرماندەییەگە دووپات کرد، پێکان ئامانجەیل راستەوخوەی بوین و ئەرکەگە هێمان وەردەوامە، وە مەرج بڵاوکردن هویردەکاری زیاتر لە ئایندە
دووپاتکرد، ئۆپراسیۆنە هاوبەشەیل دووپاتیکردن
کە هێزە ئەمنییەیل، لە ری ئەزموون و هەوڵە مەیدانییە وەردەوامەیل، وەردەوامن لە کەفتنەشوین وەجیماگەیل تیرۆر و توخمەیلیگ کە واینە.