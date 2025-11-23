‏پەلامار ئاسمانی پەنج شوین داعشی لە کەرکوک کردە ئامانج

‏شەفەق نیوز ـ بەغداد

‏فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەیل لە بەغدا، ئمڕوو یەکشەممە، رایگەیان کە ئۆپەراسیۆنیگ جۆری لە کەرت ئۆپەراسیۆنەیل کەرکوک ئەنجامدانە، کە پەنج ئامانج گرنگ سەر وە چەتەیل داعش وە گورزەیل ئاسمانی کریانەسە ئامانج.

‏وەپای بەیاننامەیگ فەرماندەیەگە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان؛ " ئۆپەراسیۆنەگە وەبان بنەمای زانیاری هەواڵگری بویە کە شانەی هەڵۆگان هەواڵگری و وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگری سەربازی ماوەی سێ مانگ وەدویاچگن ئەرای کردنە".

‏ لە بەیاننامەگە هاتگە، کارەگە وەبان ئاست مەیدانی وەلایەن دەزگای دژە تیرۆرەو ئەنجامدریایە، وە سەرپەرشتی ڕاستەوخوەی سەرۆک دەزگاگە و دەسەی ئەرکان و هەماهەنگی تەکنیکی وەرد هاوپەیمانی ناودەوڵەتی هەبویە، وەرد چەودێری وەردەوامی شانەی ئامانجگری لە فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەیل،فەرماندەییەگە دووپات کرد، پێکان ئامانجەیل راستەوخوەی بوین و ئەرکەگە هێمان وەردەوامە، وە مەرج بڵاوکردن هویردەکاری زیاتر لە ئایندە

‏دووپاتکرد، ئۆپراسیۆنە هاوبەشەیل دووپاتیکردن

‏ کە هێزە ئەمنییەیل، لە ری ئەزموون و هەوڵە مەیدانییە وەردەوامەیل، وەردەوامن لە کەفتنەشوین وەجیماگەیل تیرۆر و توخمەیلیگ کە واینە.

