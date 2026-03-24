‏پەلامار ئاسمانی کریا بان بارەگایل فالح فەیاز و رەیان کلدانی لە موسڵ (ڤیدیۆ)

‏شەفەق نیوز - نەینەوا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان دو شوین سەر وە فەرماندەیل حەشد شەعبی لە باکوور شار موسڵ کەفتنە وەر پەلامار ئاسمانی، بویە مدوو بەرزەوبوین دویکەڵ فرە لەو ناوچە کە کریاسە ئامانج.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "پەلامارەگە دیوەخان سەر وە فالح فەیاز، سەرۆک دەزگای حەشد شەعبی لە گەڕەک مەلایین لە باکوور موسڵ کردگەسە ئامانج، وەگەرد پەلاماردان بارەگایگ ترەک سەر وە رەیان کلدانی، سەرۆک کەتیبەیل بابلیۆن لە حەشد لە ناوچەی قەوسیات".

‏وتیش: "دویکەڵ فرەیگ لە هەر دو شوونەگە بەرزەو بویە، و تا ئیسە بڕ زەرەدەیلی دیار نییە".

‏ئی پەلامارە دویای ئەوە تێد کە شەو گوزەشتەیش چەن فەرماندەیگ حەشد شەعبی لە ناوچەی حەبانیە لە پارێزگای ئەنبار کریانە ئامانج.